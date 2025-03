Vaduz (ots) -Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 18. März 2025 eine Neubestellung für den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek beschlossen.Als neues Mitglied wurde Mirjam Scheerer für die Mandatsperiode vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2029 in den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek bestellt. Ihre Vorgängerin, das bisherige Stiftungsratsmitglied Margit Hassler, scheidet am 30. Juni 2025 aus dem Gremium aus. Der Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek setzt sich somit aus Präsident Pascal Seger sowie den Mitgliedern Robert Hilbe, Emanuel Schädler, Mirjam Scheerer und Christian Vogt zusammen.Die Regierung dankt dem neu bestellten Mitglied für die Bereitschaft, sich in den Stiftungsrat einzubringen und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei der Ausübung dieser Tätigkeit. Dem ausscheidenden Mitglied dankt die Regierung für seinen Einsatz während der vergangenen Amtszeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929717