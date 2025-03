EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ergebnisse der Hauptversammlung 2025 zum Finanzjahr 2023/24 der BRAIN Biotech AG ZWINGENBERG, 18. März 2025 - In der ordentlichen Präsenzhauptversammlung der BRAIN Biotech AG (Frankfurter Börse / BNN / ISIN DE0005203947 / WKN 5203949) haben die Aktionäre heute allen Tagesordnungspunkten mit einer breiten Mehrheit zugestimmt. Dr. Anna C. Eichhorn und Stephen Catling wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 63,8 % des Grundkapitals vertreten. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Michael Majerus hob hervor: "Es hat mich besonders gefreut, dass die Hauptversammlung Frau Dr. Anna Eichhorn und Herrn Stephen Catling als Aufsichtsräte für eine weitere Amtsperiode gewählt hat. Mit ihrer herausragenden Expertise bilden beide einen integralen Bestandteil der Aufsichtsratstätigkeit." Majerus weiter: "Gerade im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 haben wir gemeinsam mit dem Vorstand zwei Benchmark-Transaktionen erfolgreich vorbereiten bzw. abschließen können und so die Gesellschaft strategisch erheblich weiterentwickelt." Zuletzt hatte das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung der ersten Quartalszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 10 % im Kernsegment BRAINBiocatalysts prognostiziert. Der Vorstandsvorsitzende Adriaan Moelker sagte in seiner Ansprache an die Aktionärinnen und Aktionäre: "Das vergangene Jahr war für BRAIN Biotech in vielerlei Hinsicht ein Jahr des Ausführens und der Vorbereitung auf weiteres konsequentes Erreichen unserer Ziele. Wir haben die Vereinbarung mit Royalty Pharma bekannt gegeben, die BRAIN Biotech bis zu 129 Mio. Euro Barmittel einbringen kann. Kurz danach haben wir den Lizenzvertrag mit Akribion Therapeutics bekannt gegeben. Beide Transaktionen zusammen stellen einen enormen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre dar." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und alle weiteren Dokumente zur Hauptversammlung stehen auf der Webseite der BRAIN Biotech AG zur Verfügung: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung/hauptversammlung-2025/ +++ BRAIN Biotech Gruppe Die BRAIN Biotech Gruppe ist ein führendes Unternehmen in der Erforschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen mit Schwerpunkt in der Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab. Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des integrierten Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. BRAIN Biotech ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 54,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com . Kontakt Investor Relations Martina Schuster

