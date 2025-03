DJ PTA-News: SPARTA AG: Hauptversammlung stimmt Sachdividende und Verschmelzung der Beta Systems Software auf die SPARTA zu

Heidelberg (pta/18.03.2025/16:56) - Die ordentliche Hauptversammlung der SPARTA AG ("SPARTA") hat heute der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 138.530.284,93 Euro zugestimmt. Dies entspricht ca. 28,72 Euro je ausschüttungsberechtigter Stückaktie bei derzeit 4.822.917 Stückaktien. Die Dividende wird ausschließlich als Sachdividende in Form von Aktien der SPARTA Invest AG ausgeschüttet. Dabei erhalten Aktionäre für jede dividendenberechtigte Aktie der SPARTA eine auf den Inhaber lautende Aktie der SPARTA Invest AG.

Ab Mittwoch, 19. März 2025 notiert die SPARTA-Aktie ex Dividende. Die Einbuchung der SPARTA Invest-Aktien durch die depotführenden Banken erfolgt ab Freitag, 21. März 2025. Voraussichtlich ab Montag, 24. März 2025 werden die Aktien der SPARTA Invest AG unter der Wertpapierkennnummer A0DK3N in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Weitere Informationen zur SPARTA Invest AG sind auf der Unternehmenshomepage unter www.sparta-invest.de abrufbar.

Des Weiteren hat die heutige Hauptversammlung der SPARTA dem Entwurf des Verschmelzungsvertrages vom 4. Februar 2025 zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, ("Beta Systems") als übertragender und der SPARTA als übernehmender Gesellschaft zugestimmt. Der Verschmelzungsvertrag sieht unter anderem vor, dass Aktionäre der Beta Systems als Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens der Beta Systems auf die SPARTA für jede Beta Systems-Aktie 1,29 SPARTA-Aktien erhalten. Der Abschluss des Verschmelzungsvertrags steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung von Beta Systems, die am 20. März 2025 stattfindet.

Auch den weiteren Beschlussvorschlägen der Verwaltung hat die heutige Hauptversammlung in allen Punkten zugestimmt.

