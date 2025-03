Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 18. März 2025, Bianca Hennig zur neuen Leiterin der Stabsstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) bestellt. Sie folgt auf Michael Schöb, der die Liechtensteinische Landesverwaltung nach zwölf Jahren verlässt. Der Wechsel erfolgt per 1. Mai 2025.Bianca Hennig ist bereits seit 2019 in der Landesverwaltung tätig. Von 2019 bis 2022 war sie für die Steuerverwaltung als stellvertretende Leiterin der Abteilung Internationales zuständig. Anschliessend wechselte sie zur SFIU - zuerst als stellvertretende Leiterin der Abteilung Analyse, dann als Leiterin derselben Abteilung. Vor ihrem Eintritt in die Landesverwaltung war sie von 2008 bis 2019 für die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein tätig. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Bianca Hennig hat an der Universität Konstanz ihr Studium der Rechtswissenschaften absolviert. Zudem besitzt sie die Rechtsanwaltszulassung und hat eine Ausbildung zur Fachanwältin für Steuerrecht abgeschlossen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47Simon.Biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929719