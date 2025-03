Bereits am Morgen gab es Berichte, dass die Google-Mutter Alphabet einen erneuten Anlauf zur milliardenschweren Übernahme des Datensicherheits-Spezialisten Wiz unternehmen will. Inzwischen hat der Tech-Riese die Offerte bestätigt. An der Wall Street kommt das aber nicht gut an, die Aktie notiert deutlich im Minus.Es sei ein bindender Kaufvertrag unterzeichnet worden, teilte Alphabet am Dienstag mit. 32 Milliarden Dollar legt der Konzern für Wiz auf den Tisch. Zuvor hatte das Wall Street Journal ...

