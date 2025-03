Die PUMA SE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um beachtliche 3,9 Prozent auf 24,06 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 24,46 Euro, nachdem sie bei 23,39 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen umfasste mehr als eine Million PUMA SE-Aktien, was das erhöhte Interesse der Anleger widerspiegelt. Der Kursanstieg erfolgt in einer Phase, in der die Aktie sich deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 53,20 Euro vom Mai 2024 befindet. Vom aktuellen Kursniveau wäre ein Anstieg von mehr als 120 Prozent nötig, um diesen Höchststand wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief wurde erst kürzlich am 12. März 2025 mit 21,25 Euro markiert.

Neue Stimmrechtsmeldung sorgt für positives Signal

Eine Stimmrechtsmitteilung vom französischen Vermögensverwalter Amundi S.A. könnte zum positiven Marktsentiment beigetragen haben. Laut einer nach § 40 WpHG veröffentlichten Mitteilung hat Amundi seinen Anteil an PUMA SE auf 3,07 Prozent der Stimmrechte erhöht. Zusammen mit Instrumenten gemäß § 38 WpHG beläuft sich der Gesamtanteil des Investors nun auf 3,57 Prozent. In der vorherigen Meldung hatte Amundi lediglich 2,66 Prozent der Stimmrechte und insgesamt 3,01 Prozent gehalten. Diese Erhöhung der Beteiligung durch einen bedeutenden institutionellen Investor wird vom Markt als Vertrauensbeweis gewertet. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,49 Euro je Aktie bei PUMA SE, und das durchschnittliche Kursziel wird mit 33,95 Euro angegeben. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 sollen voraussichtlich am 8. Mai 2025 präsentiert werden.

