Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zwölf neue ETFs und ein neuer ETN werden jetzt Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse angeboten, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (ISIN IE0003BJ2JS4/ WKN A40Y9J) könnten Anleger*innen an der Wertentwicklung von mindestens 20 Unternehmen partizipieren, die in der Uran- und Kernenergiebranche tätig seien. Je nach Engagement im Uran- und Nukleargeschäft würden die Unternehmen in die Kategorien Upstream, Midstream oder Innovator eingeteilt. Die Gewichtung der einzelnen Kategorien betrage 60 Prozent, 25 Prozent bzw. 15 Prozent. ...

