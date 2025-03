Der Goldpreis zeigt sich weiterhin stark und hat die psychologisch wichtige Marke von 3000 US-Dollar überwunden. Am Dienstag gegen 14 Uhr wurde Gold bei 3026 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 1,0 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage konnte das Edelmetall sogar um 4,3 % zulegen. Diese positive Entwicklung wird von Experten als Zeichen eines robusten Marktumfelds gewertet. Die Nachfrage bleibt hoch, und geopolitische Unsicherheiten verstärken den Trend hin zu Gold als sicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...