© Foto: Dall-E

Während die Anteile von Alibaba, BYD und Xiaomi von einem Hoch zum nächsten eilen, hat NetEase sein Potenzial noch nicht abgerufen. Das könnte sich bald ändern.Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - NetEase China is back - zumindest an der Börse. Denn während die Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte noch immer keinen eindeutigen Erholungstrend zeigen, wird einer solcher am Aktienmarkt inzwischen eingepreist. Sowohl die festlandchinesischen Börsen als auch der in Hongkong notierte Hang-Seng-Index konnten sich seit dem Jahreswechsel kräftig steigern und den US-Markt dadurch outperformen. Anlegerinnen und Anleger haben hierbei vor allem auf Werte aus der ersten Reihe gesetzt. Beliebt …