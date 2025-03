FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Die Verabschiedung milliardenschwerer Finanzpakte bewegten die Kurse kaum, nachdem die Erwartung der Zustimmung bereits zuletzt kräftig bewegt hatte. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 127,90 Punkte und machte damit einen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne wieder wett. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,82 Prozent.

Der Bundestag stimmte den nötigen Grundgesetzänderungen für die Verschuldungspakete am Nachmittag mit Zweidrittelmehrheit zu. Bevor die Finanzpakete Realität werden können, muss am Freitag allerdings noch der Bundesrat zustimmen. Damit verbunden ist die Hoffnung auf einen Wachstumsschub hierzulande. Nach der Ankündigung des Pakets waren die Renditen von Bundesanleihen und Staatsanleihen aus der Eurozone deutlich gestiegen. Der Beschluss am Nachmittag bewegte die Anleihen aber kaum, da er erwartet worden war.

Gestützt durch das geplante Finanzpaket hellten sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im März erneut kräftig auf. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg deutlich und stärker als erwartet.

"Tatsächlich beinhalten die Reform der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und das Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen eine Menge an positiven wirtschaftlichen Nachrichten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die am Infrastrukturausbau beteiligten Unternehmen haben eine sichere Planungsgrundlage und können ihrerseits nun in zusätzliche Kapazitäten investieren."/jsl/mis