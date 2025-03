XRP überholt Ethereum bei Fully-Diluted-Valuation: Massive Kapitalzuflüsse

Die Kryptowährung XRP erregt derzeit großes Aufsehen am Markt. Innerhalb von nur 48 Stunden sind beeindruckende 150 Millionen US-Dollar in den Token geflossen. Besonders bemerkenswert: XRP hat Ethereum in der Fully-Diluted-Valuation (FDV) überholt und wurde laut einigen Analysten damit zur zweitgrößten Kryptowährung nach dieser Messmethode.

Hohes Interesse trotz unsicherer Marktlage

Ein Blick auf den Fear-and-Greed-Index bei rund 25 zeigt, dass momentan viel Vorsicht im Markt herrscht. Während Bitcoin zuletzt wieder leicht anzog, haben viele Altcoins in den vergangenen Wochen kräftig gelitten. Manche wie Solana verzeichneten auf Monatsbasis Rückgänge um rund 30 Prozent.

XRP hingegen demonstrierte bemerkenswerte Stärke, blieb vergleichsweise stabil und fiel nicht so stark wie andere Projekte. Im Chart sind deutliche Support-Zonen erkennbar, an denen XRP gut aufgefangen wurde. Eine Marke von 3 US-Dollar stellt einen längerfristigen Widerstand dar, den es nachhaltig zu überwinden gilt, während das allgemeine Momentum trotz Marktunsicherheit eher nach oben gerichtet bleibt.

Regulatorische Entwicklungen und ETF-Perspektiven

XRP hatte sich in der Vergangenheit oft behauptet, auch wenn der gesamte Kryptomarkt zeitweise schwächelte. Jetzt rückt ein neuer ETF-Antrag für mehrere Altcoins in den Vordergrund, darunter auch XRP. Mit bereits 10 XRP ETF-Anträgen bei der SEC wächst die Hoffnung auf eine baldige Zulassung.

Viele Beobachter führen das wachsende Interesse an XRP auf neue regulatorische Klarheit durch die Trump-Administration zurück, sowie auf die Tatsache, dass institutionelle Anleger vermehrt zugreifen. Banken und Vermögensverwalter steigen sichtbar ein, während die SEC kurz davor sein soll, ihren langwierigen Rechtsstreit mit Ripple beizulegen. In Dubai und anderen Regionen wurde XRP bereits als legitimes Zahlungstool lizensiert, was den Handlungsspielraum zusätzlich erweitert.

Solaxy als alternative Presale-Option

Neben XRP taucht mit Solaxy ein weiterer vielversprechender Kandidat am Kryptomarkt auf. Dabei handelt es sich um eine Layer-2-Lösung, die eng mit Solana verbunden ist und eine verbesserte Skalierung und Performance für das Solana-Ökosystem bietet. Das Projekt verarbeitet Transaktionen off-chain, um Netzwerküberlastungen zu reduzieren, und nutzt Rollups, um Transaktionen kostengünstig zu bündeln.

Aktuell ist Solaxy nur über eine offizielle Presale-Seite zu erwerben, was viele Anleger nicht davon abgehalten hat, bereits einzusteigen. Mit knapp 27 Millionen US-Dollar an Funding zeigt sich das große Interesse am Projekt. Solaxy lockt mit einem Konzept, das technische Weiterentwicklungen mit bewährten Bausteinen aus dem Solana-Umfeld kombiniert - ein Ansatz, der bei erfolgreichem Abschluss des Presales zu einer soliden Grundlage für spätere Kursgewinne führen könnte.

