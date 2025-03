Bubblemaps-Kurs-Prognose: Binance-Listung und Erfolge führen zum Pumpen

Obwohl sich die meisten Kryptowährungen derzeit nicht wirklich richtig bewegen zu wollen, zeichnet sich bei dem BMT-Coin von Bubblemaps ein vollkommen anderes Bild ab. Was zu dieser Entwicklung geführt hat, wird nun in diesem Beitrag vorgestellt.

Diese Katalysatoren haben den $BMT-Coin von Bubblemaps zuletzt angetrieben

Einer der Hauptgründe für den heutigen Kursanstieg von 102 % ist die neue Listung auf der größten zentralen Kryptobörse Binance und auf Bithumb, wobei schon gestern zuvor Futures erfolgten. Diese verleihen Bubblemaps eine größere Verfügbarkeit, eine höhe Aufmerksamkeit und eine mehr Seriosität.

In der Vergangenheit haben Listungen von Kryptobörsen häufig zu stärkeren Kursanstiegen geführt, insbesondere, wenn es ein besonders großer Handelsplatz ist. Dabei lag das tägliche Handelsvolumen allein von Binance mit 14,81 Mrd. USD über 6,6-mal über dem Niveau der nächsten Börse. Ebenso sind es mehr als doppelt so viele Nutzer als bei der nächsten Exchange.

Zudem erhält der BMT-Coin weitere Unterstützung von Binance, da ein AirDrop durchgeführt wird, welcher 1 Mrd. Token umfasst, was 3 % der Gesamtversorgung entspricht. Berechtigt dafür sind diejenigen, welche ihre BNB-Coins in dem Verdienstprogramm von Binance verwenden.

Darüber hinaus ist Bubblemaps ein großer Erfolg mit der Aufspürung des neuen Memecoins von Hayden Davis gelungen, welcher zuvor mit den Betrugsfällen von $LIBRA und $MELANIA den Markt enttäuscht sowie erschüttert hat.

1/ Hayden Davis launched a new token: $WOLF



Now on an Interpol notice, the creator of LIBRA and MELANIA tried his best to hide it - pic.twitter.com/Ok6ev3JH4r - Bubblemaps (@bubblemaps) March 15, 2025

So hat Hayden nun den neuen $WOLF-Coin gestartet, welcher laut Gerüchten von Jordan Belfort stammen sollte, der auch als "Wolf of Wall Street" bekannt ist. Auch wenn es zahlreiche solcher Coins gab, hat sich Hayden in einem rechtzeitig über mehrere Wallets mit Snipe-Trades positioniert.

Der Tatvorgang und die Aufteilung erinnern an andere Betrugsfälle, wobei die Spuren letztendlich in einer Wallet mündeten, welche Hayden zugeordnet wird. Zudem verdeutlicht die Aufklärung den Wert der Software von Bubblemaps.

Jetzt über Preisvergleich in Bubblemaps investieren!

Bubblemaps-Kurs-Prognose

Nachdem der $BMT-Coin von Bubblemaps am 11. März an den Kryptobörsen eingeführt wurde, konnte dieser schon einen Gewinn von 87,96 % verzeichnen. Dabei sind allein auf den heutigen Tage 80,64 % zurückzuführen. Ebenso hat das Handelsvolumen des $BMT-Token mit 406,04 % auf 377,38 Mio. USD deutlich zugenommen, was ein neuer Rekord ist.

Bemerkenswert ist auch das schnelle Wachstum von Bubblemaps. So gehört das Projekt laut den Angaben von Coindive zu den 100 am rasantesten wachsenden Krypto-Communitys. Zudem ist der Nutzerzulauf organisch, was teilweise auf die derzeitige AirDrop-Kampagne zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist auch die Steigerung der Abonnenten und der Aktivität, was vor allem auf den Nutzen für diese zurückzuführen ist.

Mittlerweile ist der BMT-Coin schon stark gestiegen, wobei die Rally angesichts einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 268,14 Mio. USD noch bis zu schätzungsweise vorerst maximal 1 Mrd. USD weitergehen könnte.

Deutlich wahrscheinlicher halten wir hingegen eher Niveaus von maximal 500 Mio. bis 750 Mio. USD, bis der Rest des Kryptomarktes ebenfalls nachzieht. Jedoch erscheinen auch diese langfristig sehr hoch.

Im Stundenchart hat sich der $BMT-Coin von Bubblemaps mittlerweile in die überkaufte Zone bewegt und eine bärische Divergenz ausgebildet. Aber auch beim OBV wurde ein neues Tief verzeichnet, während sich das Sentiment der Anleger weiterhin zwischen Angst und extremer Furcht befindet, was die Rally ebenfalls abdämpfen dürfte.

Dennoch sucht der Markt derzeit spielbare Narrative, während viele Coins fast auf der Stelle zu stehen scheinen. Daher könnte der $BMT-Token auch noch etwas weiter steigen. Sicherere Einstiege bieten sich beim Cluster im Bereich von rund 0,18 USD. Die nächsten Kursziele befinden sich bei 0,35 USD (+29,63 %) und 0,45 USD (+ 66,67 %).

Jetzt beste Wallet für Bubblemaps entdecken!

So erwischen Sie den Bubblemaps-Ausbruch nächstes Mal besser

Viele haben die gute Chance von Bubblemaps leider erst zu spät erkannt. Im besten Falle haben diese noch ein paar Gewinne erzielt, häufig stehen sie auf der Stelle und nicht selten notieren die Kurse sogar nach impulsiven Käufen unter dem Einstiegsniveau.

Damit Ihnen ein solches Schlamassel künftig besser erspart bleibt und Sie besonders frühzeitig die vielversprechendsten Chancen nutzen können, wurde nun der neue KI-Agent Mind of Pepe gestartet. Dieser wird mit unterschiedlichsten Datenbanken gefüttert, um seinen Nutzern entscheidende Vorteile auf dem Kryptomarkt zu verschaffen.

So soll sich der KI-Agent insbesondere durch seine hohe Aussagkraft und seine enorme Geschwindigkeit auszeichnen. Dabei kann er mit dem dualen KI-System bestehend aus Hive-Mind- und RAG-Modul unter anderem Datenquellen wie Social Media, On-Chain, CoinMarketCap und vieles mehr berücksichtigen sowie effektiv filtern.

In diesem Zusammenhang kann der autonom operierende KI-Agent seine Strategien fortwährend verbessern, um immer aussagekräftigere Resultate zu erzielen. Ebenso ist eine Anbindung von Handelsrobotern möglich, damit nicht riskiert werden muss, dass man zu spät einsteigt.

Mind of Pepe kann auch als ein Web3-Berater und -Assistent dienlich sein, der Fragen beantworten und diverse Aufgaben übernehmen kann. Seine Trenderkenntnisse lassen sich zudem hervorragend für die stark von Moden abhängigen Memecoins nutzen, für welche die $MIND-Inhaber AirDrops erhalten.

Die für die verschiedenen KI-Dienste notwendigen Token lassen sich über das aktuelle Vorverkaufsangebot für 0,0035376 USD beziehen. Bisher wurden schon 7,43 Mio. USD eingeworben und die aktuelle Phase geht nur noch maximal 10 Stunden. Eine weitere interessante Möglichkeit bietet das Staking mit Zinsen von 303 %.

Jetzt Krypto-KI entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.