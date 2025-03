Bitcoin im Seitwärtstrend: Analysten mit unterschiedlichen Prognosen

Die Kryptowährungsmärkte zeigen derzeit gemischte Signale, wobei Bitcoin seit Mitte März in einer Seitwärtsbewegung zwischen 78.000 und 85.000 Dollar verharrt. Während einige Experten weiterhin optimistisch sind, warnen andere vor möglichen Kursrückgängen. Gleichzeitig gewinnt Best Wallet als Krypto-Wallet an Bedeutung und überholt etablierte Anbieter.

Bitcoin-Marktlage unter genauer Beobachtung

Bitcoin bewegt sich seit dem 11. März in einem Preiskorridor zwischen 78.000 und 85.000 Dollar, mit einem Durchschnittspreis von etwa 82.445 Dollar. Die Expertenmeinungen gehen dabei weit auseinander: Während Analysten wie Anthony Scaramucci Bitcoin bei 200.000 Dollar noch in diesem Jahr sehen, gibt es auch deutlich pessimistischere Prognosen.

CryptoQuant-CEO Ki Young Ju erwartet eine anhaltende Seitwärtsbewegung oder sogar einen möglichen Rückgang auf 63.000 Dollar aufgrund sinkender Marktliquidität. Auch die Analysten von 10X Research warnen vor einem potenziellen Fall auf 73.000 Dollar wegen schwacher technischer Unterstützung. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist mittlerweile auf 2,71 Billionen Dollar gesunken - etwa 1 Billion weniger als zum Höchststand.

Best Wallet gewinnt an Popularität

Best Wallet hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und verzeichnet nun 250.000 aktive Monatsnutzer, womit die Plattform MetaMask mit 248.000 Nutzern überholt hat. Dieser Erfolg basiert auf mehreren Faktoren: bessere Preise, schnellere Transaktionszeiten, nahtloses Onramping, ein integrierter DEX und strategische Partnerschaften mit iGaming-Plattformen. Zudem ist eine Debitkarte bereits in Planung.

Das "Upcoming Tokens"-Feature der Wallet hebt aktuell vielversprechende Presale-Projekte hervor, darunter den BTC Bull Token ($BTCBULL), der Halter mit echten Bitcoins belohnt und bereits über 3,75 Millionen Dollar eingesammelt hat. Ein weiteres Projekt ist Solaxy, die erste Layer-2-Blockchain auf Solana zur Behebung von Netzwerküberlastungen, die bereits eine Finanzierung von fast 27 Millionen Dollar erreicht hat.

$BEST-Token im Presale verfügbar

Um vom wachsenden Best Wallet-Ökosystem zu profitieren, können Interessenten den $BEST-Token im aktuellen Presale erwerben. Investoren erhalten durch den Besitz von $BEST-Token frühen Zugang zu vielversprechenden Krypto-Projekten. Der Token ist derzeit noch nicht an großen Börsen verfügbar und kann im Presale für 0,024375 Dollar gekauft werden.

Die Best Wallet-Plattform unterstützt mehrere Blockchains, darunter Ethereum und Bitcoin, wobei eine Solana-Integration in Kürze erfolgen soll. Interessenten sollten beachten, dass eine Preiserhöhung für den $BEST-Token geplant ist, was den aktuellen Presale zu einer günstigen Einstiegsmöglichkeit macht.

