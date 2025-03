China war für Volkswagen einst ein verlässlicher Wachstumsmotor. Über Jahre hinweg erzielte der Konzern hohe Wachstumszahlen und etablierte sich als größter Anbieter in einem rasant wachsenden Markt. Letzterer hat in der jüngeren Vergangenheit allerdings eine Transformation erlebt, die VW weitgehen verschlafen hat. Geht es um E-Autos, erreichen die Wolfsburger nur marginale Marktanteile im Reich der Mitte.Genau das soll sich nun mit einer frischen Produktoffensive ändern. Zusammen mit dem Partner FAW will Volkswagen (DE0007664039) schon ab dem ...

