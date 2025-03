© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Die Aussicht auf milliardenschwere Bundes-Investitionen in die Verteidigung lässt die Kurse der Rüstungsbranche explodieren! Aber auch anderer Unternehmen, die am Boom teilhaben wollen.Rheinmetall schoss im DAX um 4,5 Prozent nach oben und knackte mit 1.430 Euro das fünfte Rekordhoch in Folge. Rheinmetall will seine Produktionskapazitäten erweitern, um den steigenden Rüstungsaufträgen gerecht zu werden. Nun nimmt das Unternehmen ein krisengebeuteltes Autowerk der Volkswagen AG unter die Lupe. Das Werk in Osnabrück könne theoretisch auf die Produktion von Panzerfahrzeugen umgerüstet werden, sagte Rheinmetall-Vorstandsvorsitzender Armin Papperger am letzten Mittwoch. Volles Rohr Richtung …