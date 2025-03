Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.03.2025 / 18:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Professor Dr. Vorname: Susanne Nachname(n): Hannemann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1377.00 EUR 162486.00 EUR 1377.00 EUR 79866.00 EUR 1376.50 EUR 75707.50 EUR 1377.00 EUR 74358.00 EUR 1376.50 EUR 60566.00 EUR 1376.50 EUR 20647.50 EUR 1377.00 EUR 23409.00 EUR 1373.00 EUR 141419.00 EUR 1373.00 EUR 101602.00 EUR 1373.50 EUR 94771.50 EUR 1373.00 EUR 83753.00 EUR 1373.50 EUR 59060.50 EUR 1373.00 EUR 57666.00 EUR 1373.00 EUR 49428.00 EUR 1373.00 EUR 27460.00 EUR 1373.00 EUR 23341.00 EUR 1373.50 EUR 20602.50 EUR 1373.00 EUR 13730.00 EUR 1373.50 EUR 13735.00 EUR 1376.50 EUR 191333.50 EUR 1386.00 EUR 261954.00 EUR 1386.00 EUR 80388.00 EUR 1386.00 EUR 2772.00 EUR 1385.50 EUR 1385.50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1377.1532 EUR 1721441.5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.03.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: xetra MIC: XETR





