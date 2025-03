DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundestag beschließt Grundgesetzänderung und Sondervermögen

Der Deutsche Bundestag hat das milliardenschwere Finanzpaket für Rüstung und Infrastruktur von Union und SPD beschlossen. Für die Reform der Schuldenbremse war eine Änderung des Grundgesetzes und daher eine Zweidrittelmehrheit nötig. Neben der künftigen Regierungskoalition aus Union und SPD stimmten auch die Grünen für die Änderung des Grundgesetzes. Für die Grundgesetzänderung stimmten 513 Abgeordnete, 207 stimmten dagegen. Es gab keine Enthaltungen.

Fitch: Deutschland hat fiskalischen Spielraum - Strukturreformen nötig

Deutschland hat Fitch Ratings zufolge "erheblichen fiskalischen Spielraum", um die geplante Umstellung auf deutlich höhere Militär- und Infrastrukturausgaben zu bewältigen. Längerfristig könnte allerdings Druck auf das 'AAA'/Stable Rating entstehen, wenn diese Ausgabenerhöhung nicht durch Konsolidierungsmaßnahmen oder eine nachhaltige Verbesserung der Wachstumsaussichten ausgeglichen werde.

US-Industrieproduktion im Februar deutlicher gestiegen als erwartet

Die Industrie in den USA hat im Februar ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um nur 0,3 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 78,2 Prozent von 77,7 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 77,8 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 77,7 (vorläufig: 77,8) Prozent revidiert.

Trumps Panama-Deal verärgert China - Kreise

Chinas Staatschef Xi Jinping ist verärgert über den Plan eines Unternehmens aus Hongkong, Häfen am Panamakanal an eine US-geführte Gruppe zu verkaufen. Der Grund sei unter anderem, dass das Unternehmen nicht im Voraus die Zustimmung Pekings eingeholt habe, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die chinesische Führung habe ursprünglich geplant, die Frage des Panamahafens als Druckmittel in den Verhandlungen mit der US-Regierung unter Donald Trump einzusetzen, sagten Personen, die mit den Entscheidungsprozessen in Peking vertraut sind.

Macron kündigt weitere Rafale-Kampfjets-Aufträge durch Frankreich an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, dass sein Land weitere Rafale-Kampfflugzeuge bestellen werde, um den Rüstungshersteller Dassault Aviation und seine Zulieferer zu unterstützen. Bei einem Besuch auf einem Luftwaffenstützpunkt in Ostfrankreich sagte Macron, die neuen Rafale-Kampfjets würden teilweise die Mirage-Flugzeuge ersetzen, die der Ukraine geschenkt wurden.

DE/ZEW-Konjunkturerwartungen März 51,6 nach Feb 26,0

DE/ZEW-Konjunkturlage März -87,6 nach Feb -88,5

US/Baubeginne Feb +11,2% auf 1,501 Mio (PROGNOSE: +1,0%)

US/Baugenehmigungen Feb -1,2% auf 1,456 Mio Jahresrate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen März +5,5% gg Vorjahr

