The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2025ISIN NameCA2664951001 DURANGO RESOURCES INC.IE000TVPSRI1 GR F.OF F E.G.F DLAJP3974580007 RENEWABLE JAPAN CO. LTD.US369550BK32 GENL DYNAMICS 20/25