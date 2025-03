Wie zuvor angekündigt wird das 125-MW-/1.000-MWh-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) Stoney Creek durch einen langfristigen Energiedienstleistungsvertrag (Long Term Energy Services Agreement, LTESA) mit 14-jähriger Laufzeit unterstützt damit wird das Portfolio von Energy Vault um ein vertraglich abgesichertes Langzeit-Energiespeichersystem mit vorhersehbaren, langfristigen Umsatzströmen erweitert

Das BESS Stoney Creek ergänzt die wachsende Zahl von Energiespeicherprojekten, die Energy Vaults derzeit im Osten Australiens durchführt derzeit werden Energiespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,6 GWh realisiert

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein Marktführer bei nachhaltigen Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab, meldete heute den Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb des 125-MW-/1.000-MWh-Batterie-Energiespeichersystems (BESS) Stoney Creek von Enervest Group, einem führenden australischen Projektentwickler. Energy Vault und Enervest erzielen Fortschritte bei den Entwicklungsaktivitäten, der Marktintegration und der Beschaffung für das Projekt, während die Planungen für die Standortmobilisierung und die noch in diesem Jahr beginnenden Vorarbeiten anläuft.

Der Erwerb des BESS-Projekts Stoney Creek mit einem Bauwert von 220 Millionen US-Dollar (350 Millionen AU-Dollar) fügt sich perfekt in das wachsende Portfolio der "Owned Operated"-Projekte von Energy Vault ein und demonstriert die weiterhin erfolgreiche Umsetzung der globalen Wachstumsstrategie, die das Unternehmen auf dem Investor and Analyst Day im Mai 2024 vorgestellt hat. Wie kürzlich ankündigt hat das BESS Stoney Creek von AEMO (Australian Energy Market Operator) im Rahmen der fünften Ausschreibungsrunde der Roadmap für die Langzeitspeicherung in New South Wales (NSW) den Zuschlag für ein 14-jähriges Long-Term Energy Service Agreement (LTESA) erhalten und wird langfristige, wirtschaftliche Umsatzströme mit hohem Cashflow generieren.

In Partnerschaft mit Enervest wurde das BESS Stoney Creek darauf ausgelegt, acht Stunden lang planbare Energie bereitzustellen, die Netzstabilität zu erhöhen und die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in New South Wales zu erleichtern. Als Projekteigentümer und -betreiber wird Energy Vault das Projekt entwickeln und integrieren und dabei seine VaultOS-Energiemanagementsystem-Plattform (EMS) und die B-Vault-Systemarchitektur einsetzen, um die Leistung, die Marktbeteiligung und das langfristige Anlagenmanagement zu optimieren. Im Rahmen dieser Übergangsphase wird Enervest weiterhin die Projektentwicklungsdienstleistungen und die Einbindung der Stakeholder sicherstellen und so einen reibungslosen Übergang bis zum Abschluss der Finanzierung ermöglichen.

"Der Erwerb von Stoney Creek ist ein bedeutender Meilenstein für Energy Vault in Australien und beschleunigt unsere globale "Own Operate"-Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, nachhaltige, langfristige Umsatzströme mit hoher Cashflow-Generierung zu schaffen", berichtet Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer bei Energy Vault. "Aufbauend auf dem soliden Fundament, das Enervest geschaffen hat, beschleunigen wir nun dieses wichtige Projekt im Rahmen der LTESA-Struktur, um eine Langzeitspeicherung zu ermöglichen, die die Netzstabilität erhöht und die Umstellung Australiens auf saubere Energie unterstützt. Wir werden dem Strommarkt und den Verbrauchern in NSW noch viele Jahre lang einen langfristigen Nutzen bieten."

"Wir freuen uns, Stoney Creek BESS an Energy Vault zu übergeben, und werden weiterhin die erforderlichen End-to-End-Entwicklungsdienstleistungen erbringen, um einen nahtlosen Prozess bis zum finanziellen Abschluss zu bieten und ein hochwertiges Infrastrukturprojekt mit Energy Vault in der Region North-West Slopes zu realisieren", erklärt Ross Warby, Chief Executive Officer bei der Enervest Group. "Die Partnerschaft mit Energy Vault war für den Abschluss des LTESA für dieses Projekt sehr wertvoll, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit für unser gemeinsames Ziel, die Energiezukunft Australiens voranzutreiben."

Energy Vault widmet sich der Pflege und dem Ausbau der engen Beziehungen, die Enervest mit dem Narrabri Aboriginal Land Council (LALC) und der Gomeroi-Gemeinde aufgebaut hat, und setzt sich weiterhin für die Förderung strukturierter Dialoge mit LALC-Mitgliedern und lokalen Interessengruppen ein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Transparenz, Respekt für kulturelle Werte und der Teilhabe an einem langfristigen Nutzen. Energy Vault bedankt sich für die andauernde Zusammenarbeit und freut sich auf die weitere Entwicklung dieser Beziehungen.

Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, stärkt die Präsenz von Energy Vault im rasant wachsenden Energiespeichersektor Australiens, erweitert das bestehende Portfolio von 2,6 GWh und stärkt die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Energiespeichern in einem der am schnellsten wachsenden Märkte für erneuerbare Energien weltweit. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine Reihe von Projektvereinbarungen für den australischen Markt bekannt gegeben, darunter mit ACEN Australia und der staatlichen Stromkommission (State Electricity Commission, SEC) des Bundesstaates Victoria.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt, baut und betreibt Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die den weltweiten Ansatz zur nachhaltigen Energiespeicherung verändern sollen. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre batteriebasierte, schwerkraftbasierte und auf grünem Wasserstoff basierende Energiespeichertechnologien, die in vielfältigen Anwendungsfällen der Kunden eine sichere und zuverlässige Bereitstellung und Optimierung von Energieanlagen gewährleisten. Jede Speicherlösung wird durch die technologieunabhängige Energiemanagementsystem-Software und die Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist einzigartig in der Branche und bietet maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen für kurze, lange und mehrtägige bzw. ultralange Zeiträume. Diese Lösungen helfen Versorgungsunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern und großen industriellen Energieverbrauchern dabei, die Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Über Enervest Group

Enervest ist ein australisches Unternehmen für Energieentwicklung und -dienstleistungen, das auf Beschaffung, Entwicklung, Planung, Bau und Betrieb von Versorgungs- und diversifizierten Energieanlagen spezialisiert ist.

Mit mehr als 15 Jahren Branchenerfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Durchführung komplexer Projekte hat sich Enervest dem Ziel verschrieben, die Energiewende in Australien voranzutreiben. Mit einem umfangreichen Portfolio an diversifizierten Speicher- und Erzeugungsprojekten in der Entwicklung, die über eine Gesamtkapazität von mehr als 8,6 Gigawatt verfügen, und einem wachsenden Team von Branchenexperten ermöglicht Enervest Kommunen und Investoren, die Energiezukunft Australiens zu sichern.

Enervest setzt sich für die Entwicklung von Projekten ein, die einen Mehrwert für alle Beteiligten und die indigenen Völker schaffen, und arbeitet gemeinsam mit ihnen an einem verlässlichen, resilienten und zukunftsorientierten Energiemix.

