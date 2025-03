Singapur, 18. März 2025 (ots/PRNewswire) -Optty, eine als Benefit Corporation zertifizierte globale Zahlungsinfrastrukturplattform, und ekko, eine Nachhaltigkeitsplattform für Banken und Zahlungsunternehmen, gehen eine Partnerschaft ein, um es für Unternehmen einfacher zu machen, nachhaltige Zahlungsinstrumente in der passenden Größenordnung anzubieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Finanzinstituten und ihren Kunden - in Bereichen wie Einzelhandel, Mobilität oder Reisen -, die Verfolgung von CO2-Emissionen in ihre Zahlungserfahrungen einzubeziehen. Die Verbraucher können die Auswirkungen ihrer Einkäufe auf Klima und Natur sehen und durch die Unterstützung zertifizierter Umweltprojekte aktiv werden.Die Nachfrage der Verbraucher nach Transparenz und fundierten Kaufentscheidungen steigt. Eine GlobeScan-Umfrage ergab, dass 63 % der Verbraucher im Jahr 2023 den Klimawandel als ernstes Problem erachteten (gegenüber 49 % im Jahr 2003). 72 % wünschten sich mehr Informationen darüber, wie Unternehmen ihre Produkte umweltfreundlicher gestalten (Quelle (https://globescan.com/2023/10/26/healthy-and-sustainable-living-report-2023/)). Dieses wachsende Bewusstsein unterstreicht die Dringlichkeit nachhaltiger Lösungen in großem Maßstab. Aus diesem Grund schließen sich ekko und Optty zusammen, um Nutzern auf der ganzen Welt Wissen und Maßnahmen zur Nachhaltigkeit zu vermitteln, die nahtlos in den täglichen Zahlungsverkehr eingebunden sind.Über die globale Zahlungsinfrastrukturplattform von Optty, die Zugang zu lokalen Zahlungsmethoden in über 140 Ländern weltweit bietet, können Händler nun zu ihren bestehenden Zahlungsmethoden die Echtzeit-Nachhaltigkeitstools von ekko hinzufügen. Es genügt eine einfache Aktivierung per Mausklick, um den Dienst zu aktivieren, was in wenigen Minuten erfolgen kann. Diese Partnerschaft könnte den Zahlungsverkehr neu definieren: Über das ausgedehnte Partnernetzwerk von Optty, bestehend aus Systemen, Gateways, Zahlungsverkehrsdienstleistern und Händlerbanken, werden an der Kasse Einblicke in den CO2-Fußabdruck weithin verfügbar gemacht. Die Verbraucher werden auch die Möglichkeit haben, führende Umweltorganisationen durch Mikrospenden zu unterstützen, sodass Nachhaltigkeit zu einem einfachen, nahtlosen Bestandteil des täglichen Einkaufs wird.Das Produkt wird nun weltweit bei Händlern eingeführt und ist bereits in eine wachsende Zahl von Zahlungsvorgängen eingebunden, sodass die Verbraucher auf nahtlose Weise im Einklang mit ihren Werten einkaufen können.Oli Cook, Geschäftsführer und Mitbegründer von ekko, sagte:"Diese Partnerschaft ist ein großer Moment für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Die Verbraucher wollen nachhaltigere Entscheidungen treffen und die Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, sie dabei zu unterstützen. Sie wollen diese Nachfrage befriedigen. Durch die Zusammenarbeit mit Optty ist es für Unternehmen einfacher denn je, die Verfolgung des CO2-Fußabdrucks und die Möglichkeit, diesen zu kompensieren, anzubieten, und zwar ohne zusätzliche Komplexität oder Unterbrechungen. Gemeinsam verwandeln wir alltägliche Handlungen in positive Auswirkungen." Steven Ritchie, Interimsgeschäftsführer von Optty, fügte hinzu:"Optty wurde entwickelt, um den Zahlungsverkehr zu vereinfachen und Händlern mehr Kontrolle, Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bei der Einbindung und Akzeptanz von Zahlungen zu geben. Nachhaltigkeit ist eine natürliche Erweiterung dieser Entwicklung. Durch die Partnerschaft mit ekko ermöglichen wir Unternehmen die Einbindung einer leistungsstarken, klimabewussten Zahlungslösung, die die Kundenbindung verbessert und gleichzeitig den Planeten unterstützt und eine echte Wirkung erzielt. Wir sind ein als Benefit Corporation zertifiziertes Unternehmen, das sich für modernste Finanztechnologie und verantwortungsvollen Handel einsetzt. Als solches sind wir stolz darauf, eine Vorreiterrolle dabei zu spielen, nachhaltige Zahlungen zum neuen Standard zu machen." Durch die Zusammenarbeit von ekko und Optty können Unternehmen jeder Größe weltweit nun eine einfache und effektive Möglichkeit anbieten, Nachhaltigkeit in den Zahlungsverkehr einzubinden, ohne ihre bestehenden Strukturen zu stören.Weitere Informationen zur Partnerschaft von ekko und Optty finden Sie unter ekko.earth oder optty.com.- ENDE -Informationen zu ekko:ekko bietet Banken und Zahlungsdienstleistern eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Technologieplattform, die es ihnen ermöglicht, ihren Kunden eine Echtzeitverfolgung des CO2-Ausstoßes ihrer Einkäufe zu bieten und Mikrospenden an führende Umweltorganisationen wie Tusk, RSPB und Conservation International zu tätigen.Eingebunden in alltägliche Zahlungsvorgänge macht ekko Klimaschutz zugänglich, wirkungsvoll und lohnend. Globale Marken wie Volt, Primis und Stubben Edge vertrauen auf ekko. ekko fügt sich nahtlos in bestehende Zahlungssysteme ein und macht klimabewusstes Einkaufen mühelos.Weitere Informationen finden Sie unter www.ekko.earth oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ekko-earth).Informationen zu Optty:Optty ist eine globale Zahlungsinfrastrukturplattform für Zahlungsverkehrsdienstleister, Gateways, Händlerbanken und Organisatoren, die über eine einzige Integration sofortigen Zugang zu über 135 Zahlungspartnern in 140 Ländern und 120 Währungen bietet. Optty ermöglicht es Partnern, ihren Händlern innovative Zahlungsmöglichkeiten in der passenden Größenordnung anzubieten, indem sie lokale Zahlungsmethoden für neun Zahlungsarten hinzufügen können. Die vereinfachte API-Integration von Optty erfordert für die Aktivierung von Zahlungsmethoden keine weitere Entwicklung, was sowohl Partnern als auch Händlern Tausende von Entwicklungsstunden spart. Die Bereitstellung einer fertigen dreistufigen Hierarchiestruktur für Partner ermöglicht Transparenz und Kontrolle über die Eingliederung für Händler und bietet Schlüsselfunktionen wie Reporting, Onboarding, Transaktionsüberwachung und anpassbare Checkout-Widgets. Diese sind für alle Partner und Händler verfügbar, um ein hervorragendes Erlebnis für ihre Kunden zu schaffen.Optty unterstützt grenzenlose Zahlungsmöglichkeiten mit unübertroffener Einfachheit.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1804549/Optty_Optty_Blue_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ekko-und-optty-schlieWen-sich-zusammen-um-nachhaltige-zahlungen-zu-einem-globalen-standard-zu-machen-302404986.htmlPressekontakt:media@optty.com; press@ekko.earthOriginal-Content von: Optty Pte Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171559/5993703