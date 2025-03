© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Laut Analysten von Goldman Sachs dürfte die Federal Reserve (FED) in diesem Jahr zögerlich sein, die Zinssätze zu senken, aber ebenso zurückhaltend, diese Pläne bei dem Treffen am Mittwoch öffentlich zu machen.Die Zentralbanker, die am Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) teilnehmen, das am Mittwoch endet, werden ihre "Dot-Plot"-Prognosen für die Zinssätze in den nächsten Jahren aktualisieren. Bei der letzten Überarbeitung im Dezember zeigte der Median des Komitees zwei Zinssenkungen für dieses Jahr, vorausgesetzt, diese erfolgen in Schritten von einem viertel Prozentpunkt. Obwohl derzeit viel darüber spekuliert wird, was das FOMC nun signalisieren wird, legt Goldman nahe, dass …