NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen für 2024 von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain sieht seine positive Einschätzung des Anlagenbauers für die Auto- und Möbelindustrie untermauert. Die Aktien würden mit einem Abschlag zur historischen Bewertung gehandelt, was sie attraktiv mache, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 10:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 17:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005565204