Das Unternehmen beschleunigt seine Partner-First-Strategie, um seine Reichweite zu vergrößern und Organisationen bei der Lösung ihrer schwierigsten Cybersicherheitsherausforderungen zu unterstützen

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute die Ernennung von Patrick McCue zum Senior Vice President of Global Partners bekannt. In dieser Funktion wird McCue das Engagement der Partner ausbauen und die von Partnern generierten Umsätze und Dienstleistungen steigern, damit gemeinsame Kunden ihre Cyber-Risiken besser in Echtzeit managen können.

"Armis fühlt sich seinen Partnern zutiefst verpflichtet. Die dynamischen Herausforderungen, mit denen Sicherheitsverantwortliche konfrontiert sind, gehen über die Möglichkeiten einer einzelnen Organisation oder Einrichtung hinaus. Deshalb stehen für uns unsere Partner an erster Stelle und wir konzentrieren uns auf die Zusammenarbeit, um die Branche insgesamt voranzubringen", so Alex Mosher, Präsident von Armis. "Patricks nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Förderung von Wachstum durch strategische Partnerschaften macht ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um das Partner-Ökosystem von Armis zu skalieren und unseren Partnern und Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

"Ich freue mich darauf, mich in die außergewöhnliche Dynamik von Armis und den anhaltenden Erfolg seines Partnerprogramms einzubringen", sagte McCue. "Die Partnergemeinschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der Reichweite der innovativen Plattform und Lösungen von Armis, damit mehr Organisationen proaktive Cybersicherheitsmaßnahmen entwickeln können. Unser Team wird weiterhin Innovationen entwickeln, um die Bedürfnisse der Partner zu erfüllen und positive Ergebnisse zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden zu erzielen."

Die Ernennung von McCue folgt auf die anhaltende Geschäftsdynamik von Armis. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen die Marke von 200 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen eine neue Finanzierungsrunde und drei Akquisitionen abgeschlossen und damit die Fähigkeiten und das Angebot von Armis Centrix, der Armis Cyber Exposure Management Platform, erheblich erweitert.

Das preisgekrönte Armis Partner Experience (APEX) Program bietet seinen Vertriebspartnern, zu denen Managed-Service-Anbieter, globale Systemintegratoren, Marktplatzanbieter und viele mehr gehören, eine Reihe von Dienstleistungen und Umsatzmöglichkeiten. Armis hat sich über mehrere Jahre hinweg eine erstklassige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide erarbeitet und wurde kürzlich in die CRN 2025 Security 100-Liste als eines der coolsten Netzwerksicherheitsunternehmen aufgenommen, neben anderen Auszeichnungen.

Erfahren Sie mehr über das APEX-Programm hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

