Kommt jetzt der SUI Spot ETF? Canary Capital reicht den nächsten Antrag ein

Nachdem 2024 das Jahr der Meme-Coins war, könnte 2025 vielleicht das Jahr der Krypto Spot ETF werden. Seit dem Regierungswechsel in den USA im Januar dieses Jahres, mit dem gleichzeitigen Wechsel an der Spitze der SEC, wird die US-amerikanische Börsenaufsicht mit Spot ETF Anträgen geradezu überschwemmt. Ganz oben stehen natürlich die Solana Spot ETF und die XRP Spot ETF.

Als aussichtsreicher Kandidat für einen Spot ETF gilt auch Hedera. Auch für Dogecoin, Litecoin, Polkadot und Cardano wurden Anträge eingereicht. Der neueste Kandidat auf der Liste ist Sui.

Canary Capital reicht SUI Spot ETF Anftrag ein

Der Vermögensverwalter Canary Capital hat am 17. März bei der SEC einen S1-Antrag für einen SUI Spot ETF eingereicht. Damit hat das Unternehmen also einen offiziellen Zulassungsantrag gestellt und. Dieser enthält Informationen über den ETF selbst (Ziel, Struktur, Gebühren), welcher Vermögenswert zugrunde liegt (in diesem Fall SUI), die Verwahrstelle (Custodian), welche möglichen Risiken und regulatorischen Hinweise es gibt und wie der An- und Verkauf von den ETF-Anteilen abgewickelt werden soll.

Der S1-Antrag ist der erste wichtige Schritt, bevor ein Spot ETF an der Börse gehandelt werden kann. Der nächste Schritt ist der 19b-4 Antrag, der dann die Zulassung an einer Börse betrifft. SUI zeigt sich von der Nachricht aktuell noch unbeeindruckt. Der Kurs ging in den letzten 24 Stunden um rund 4,5 Prozent zurück. Aktuell notiert der Token bei 2,25 US-Dollar.

Während die Spot ETF vor allem den institutionellen Investoren den Zugang zum Kryptomarkt erleichert, will es Meme Index den Anlegern und Trader einfacher machen, in Meme-Coins zu investieren. Denn alleine aufgrund der schieren Masse an Coins, die jeden Tag auf den Markt geschwemmt werden, wird es schwierig, das nächste Juwel zu finden. Zudem gehören Meme-Coins im Kryptouniversum zu den volatilsten Coins, was viele Anleger ebenfalls abschreckt. Auch wenn sich diese Risiken nicht komplett vermeiden lassen, kann Meme Index sie doch erheblich reduzieren.

Die Meme Index Indizes

Die Plattform ist im Kryptouniversum derzeit einzigartig. Es soll vier Indizes geben, bei denen jeder Anlegertyp fündig wird.

Meme Titan Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Dollar

Moonshot Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 1 Milliarde Dollar

Midcap Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Millionen Dollar

Meme Frenzy Index: Hochspekulative Coins mit extremem Potenzial, aber genauso hohem Verlustrisiko



Der Zugang zum Meme Index ist ausschließlich über den nativen MEMEX Token möglich, der zugleich als Governance-Token der Plattform fungiert. Token-Inhaber können damit aktiv das Projekt mitgestalten - beispielsweise bei der Entscheidung, ob und welche neuen Coins in die einzelnen Indizes aufgenommen werden.

MEMEX im Presale kaufen

Meme Index befindet sich aktuell noch in der Presale Phase. Wobei die Betonung hier auf dem Wort "noch" liegt, denn der Vorverkauf befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Deswegen sollten sich unentschlossene Investoren ein bisschen beeilen. Ein MEMEX Token kostet 0,0166883 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

