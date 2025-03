NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Erholungstagen haben die New Yorker Börsen am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Konjunkturdaten schmälerten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine hatte kaum Einfluss auf die Kurse.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank letztlich um 0,62 Prozent auf 41.581,31 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,07 Prozent auf 5.614,66 Punkte. Für den von Tech-Werten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,66 Prozent auf 19.483,36 Punkte nach unten./gl/mis

