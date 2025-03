Mithilfe einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit dem Bewertungs- und Forschungsunternehmen Edge Research expandiert Andersen Global in Bangladesch und stärkt seine Präsenz in Südasien weiter.

Die im Jahr 2017 gegründete Firma Edge Research mit Sitz in Dhaka legt seinen Schwerpunkt auf die Bewertung von Unternehmen, detaillierte Untersuchungen und Prüfungen (due diligence) und Beratung zu Transaktionen und Finanzanalysen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Die Fachkenntnisse der Firma umfassen Güter und Arbeitsbereiche vielerlei Art und werden von einem tiefgehenden Verständnis des Marktes von Bangladesch unterstützt. Ihr Team ist erfahren in der Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen, globalen Banken und Fondsmanagern. Das versetzt Edge Research in eine einzigartige Position; so bedienen die Einblicke und Kenntnisse der Firma die Bedürfnisse internationaler und lokaler Kunden.

"Unser Team versteht die Märkte des lokalen Handels sehr gründlich und priorisiert stark das Verorten der wesentlichen wertbestimmenden Faktoren. Das bewahrt unseren Wettbewerbsvorteil," sagte der geschäftsführende Gesellschafter Asif Khan. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt unsere Fähigkeiten, unabhängige und auf globale Informationen gestützte Lösungen zu bieten. So unterstützen wir in Bangladesch tätige multinationale Unternehmen und Investoren, die Chancen in dieser Region suchen, auf strategische Weise."

"Bangladesch ist ein Markt, der sich schnell weiterentwickelt und signifikante Wachstumschancen bietet," sagte Mark L. Vorsatz, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Andersen Global. "Mithilfe der Fachkompetenz von Edge Research in der Bewertung und mit ihrem ausgiebigen Verständnis der lokalen Wirtschaft bieten wir unseren in der Region operierenden Kunden spezialisierte Lösungen."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich separater, unabhängiger Mitgliedsfirmen mit Fachkräften aus aller Welt in den Bereichen Steuern, Recht und Bewertung. Im Jahr 2013 entwickelte sich Andersen Global aus der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC. Heute sind seine Mitglieds- und Partnerfirmen an über 500 Standorten tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

