WLFI schließt zweite Phase von WLFI-Governance-Token-Verkauf ab

World Liberty Financial, Inc. ("WLFI"), der Entwickler eines wegweisenden DeFi-Protokolls und einer Governance-Plattform, die von Donald J. Trump inspiriert wurden, hat Geschichte geschrieben: Das Unternehmen hat die zweite Phase seines Token-Verkaufs abgeschlossen und dabei in gleichzeitigen US-amerikanischen und internationalen Token-Angeboten insgesamt 550 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen erzielt.

Nach dem Start am 15. Oktober 2024 hat WLFI erfolgreich zwei Phasen des Token-Verkaufs in gleichzeitigen US-amerikanischen und internationalen Angeboten abgeschlossen. In der ersten Phase wurden WLFI-Token im Wert von 300 Millionen US-Dollar verkauft, in der zweiten Phase weitere 250 Millionen US-Dollar. Insgesamt wurden über alle Angebote hinweg WLFI-Token im Wert von 550 Millionen US-Dollar veräußert.

Mehr als 85.000 Teilnehmer an den Token-Verkäufen durchliefen den Know-Your-Customer-(KYC)-Prozess, um ihre Teilnahmeberechtigung festzustellen.

"Dieser Meilenstein beweist, dass diejenigen, die Krypto und Finanzen wirklich verstehen, erkennen, was wir aufbauen und dass WLFI auf dem besten Weg ist, DeFi voranzutreiben, während es die globale Finanzwelt in den kommenden Jahren transformiert", sagte Zach Witkoff, Mitbegründer von WLFI. "World Liberty Financial ist den frühen Unterstützern und Partnern von WLFI dankbar, die das bahnbrechende Potenzial dieses Projekts erkannt haben, und wir freuen uns auf ihre weitere Beteiligung an der Governance des WLFI-Protokolls. Der Token-Verkauf ist erst der Anfang. Wir stehen kurz davor, eine Welle revolutionärer Technologien zu starten, die die Grenzen des Möglichen für digitale Assets neu definieren werden."

In den letzten sechs Monaten hat WLFI wichtige Beziehungen zu führenden Blockchain-Protokollen und Institutionen wie Ondo Finance, Ethena, Chainlink, Sui und Aave aufgebaut. Diese Beziehungen haben WLFI in die Lage versetzt, seine kommende Plattform, die speziell für die Demokratisierung des Finanzwesens für Millionen von Menschen entwickelt wird, schneller aufzubauen und einzusetzen.

WLFI hat gemäß seiner "Makro-Strategie" auch eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte in seinem strategischen Reserveprogramm zusammengestellt, darunter Token wie BTC, ETH, TRX, LINK, SUI und ONDO. Die strategische Reserve von WLFI dient der Stärkung führender Kryptowährungsprojekte und sorgt für die Stabilität seiner Finanzen durch Diversifizierung vor der endgültigen Veräußerung. Die Makro-Strategie kann WLFI unter anderem in die Lage versetzen, innovative Projekte zu finanzieren, das Wachstum des Ökosystems zu unterstützen und neue Möglichkeiten innerhalb der sich schnell entwickelnden DeFi-Landschaft zu schaffen.

WLFI bleibt seiner Mission verpflichtet, eine inklusivere finanzielle Zukunft zu schaffen unterstützt durch strategische Partnerschaften, innovative Technologien und eine engagierte Community. Während World Liberty Financial weiterhin die Zukunft der dezentralen Finanzwelt gestaltet, bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen und Ankündigungen auf dem Laufenden, indem Sie uns auf X folgen unter https://x.com/worldlibertyfi.

Über World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI) ist ein bahnbrechendes dezentrales Finanzprotokoll (DeFi) und eine Governance-Plattform, die sich der Stärkung von Individuen durch transparente, zugängliche und sichere Finanzlösungen widmet. Inspiriert von der Vision von Präsident Donald J. Trump setzt sich WLFI dafür ein, den Zugang zu DeFi zu demokratisieren, indem es benutzerfreundliche Tools entwickelt, die die Vorteile dezentraler Finanzen einem breiteren Publikum zugänglich machen. WLFI plant, an der Spitze von DeFi zu stehen und eine intuitive, robuste Plattform anzubieten, die es Nutzern ermöglicht, aktiv an der finanziellen Zukunft teilzuhaben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen über zukünftige Pläne, Vorhersagen und Erwartungen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen und sich ändern können.

