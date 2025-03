Der Pharmahersteller verbessert seine Finanzstruktur durch Ablösung von Lizenzgebühren für ILUVIEN und YUTIQ mittels einmaliger Zahlung von 17,25 Millionen Dollar.

ANI Pharmaceuticals hat einen bedeutenden finanziellen Schritt vollzogen, der die Zukunftsaussichten des Unternehmens erheblich verbessern könnte. Der Arzneimittelhersteller gab bekannt, dass er seine Royalty-Verpflichtung gegenüber SWK Funding LLC für die Produkte ILUVIEN und YUTIQ durch eine Einmalzahlung von 17,25 Millionen US-Dollar vollständig abgelöst hat. Diese strategische Entscheidung befreit ANI von der permanenten 3,125-Prozent-Gebühr auf die weltweiten Nettoeinnahmen dieser Augenheilmittel ab dem 1. Januar 2025. Die Transaktion wurde aus vorhandenen Barmitteln finanziert, was die solide Liquiditätsposition des Unternehmens unterstreicht. Mit einem aktuellen Verhältnis von 2,72 verfügt ANI Pharmaceuticals über ausreichende finanzielle Flexibilität für solche strategischen Manöver. Laut Nikhil Lalwani, Präsident und CEO von ANI, spiegelt dieser Schritt das Engagement des Unternehmens wider, sein Retina-Portfolio zu stärken und den langfristigen Wert von ILUVIEN und YUTIQ zu maximieren. Die Beseitigung dieser Royalty-Verpflichtung soll die finanzielle Handlungsfähigkeit verbessern und das Wachstum beschleunigen, im Einklang mit der Unternehmensphilosophie "Serving Patients, Improving Lives".

Positive Marktreaktionen und Analysteneinschätzungen

Die Aktie von ANI Pharmaceuticals reagierte positiv auf die Ankündigung und verzeichnete einen Anstieg von 0,55 Prozent auf 64,71 US-Dollar am Nasdaq Global Market. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,31 Milliarden US-Dollar konnte in den vergangenen zwölf Monaten ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 26,2 Prozent erzielen. Mehrere Analystenhäuser haben kürzlich positive Bewertungen für ANI abgegeben. Jefferies startete die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 80 US-Dollar, während JPMorgan sogar ein Ziel von 85 US-Dollar ausgab und das Potenzial von Cortrophin Gel sowie den kürzlichen Produktübernahmen hervorhob. Leerink Partners erhöhte sein Kursziel auf 82 US-Dollar nach besser als erwarteten Quartalsergebnissen und einer Anhebung der Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025. Für Anleger bietet ANI mit seinen prognostizierten Gewinnen von 6,35 US-Dollar pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 interessante Perspektiven in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld.

