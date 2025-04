News von Trading-Treff.de BYD hat am Montag den Handel in der neuen Woche mit dem Aufschlag von 0,7 % aufgenommen. Die Aktie hat einen Kurs in Höhe von 42,96 € erreicht. Das ist insofern erfreulich, als an den fünf Handelstagen zuvor auch schon ein Plus in Höhe von 6,1 % zu verzeichnen war. Seit Jahresanfang ist die Aktie schon um circa 30 % nach oben geklettert. Das zeigt, dass BYD deutlich besser bewertet wird als zum Beispiel der amerikanische ...

