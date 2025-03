München (ots) -Zum ersten Mal überhaupt hat der ADAC Anhängerreifen getestet. Obwohl Reifen ein großer Sicherheitsfaktor gerade für Camper-, Baumarktanhänger und Pferdetransporter sind, stehen sie bislang nicht im Fokus der Aufmerksamkeit - was für die ADAC Experten Anlass genug für einen strengen Blick war. Das erfreuliche Ergebnis der Tester: Acht von zehn Anhängerreifen sind empfehlenswert.Insgesamt schafften es vier Reifen, eine gute Gesamtnote zu erreichen. Testsieger ist der Reifen von BK-Trailer mit der Note 2,1. Insbesondere beim Kurven- Aquaplaning und beim Rollwiderstand fiel hier die Bewertung gut aus. Auf dem zweiten Platz folgt der Linglong Radial R701 mit einer ebenfalls guten Gesamtnote von 2,3. Die Reifen von Radar und Boka vervollständigen die Gruppe der "guten" Reifen (beide Note 2,4). Die Reifen von GT Radial und Security führen das Mittelfeld der als befriedigend bewerteten Reifen an. Der siebtplatzierte Trailermaxx entpuppte sich im Test als echter Spezialist. Mit dem niedrigsten Rollwiderstand im Testfeld spart er Energie, aber das nur ausreichende Ergebnis beim Kurven-Aquaplaning verhindert eine bessere Gesamtnote als 3,0. Der Wanda WR082 ist zwar im Aquaplaning etwas besser als der Trailermaxx, aber im Rollwiderstand und auf der nassen Kreisbahn schwächer. Das Schlussduo bilden die Reifen von Kenda und Nankang, jeweils mit der Note 3,6. Während der Kenda in keinem Bereich positiv auffällt, kann der Nankang mit einem niedrigen Rollwiderstand glänzen - den er sich aber mit schwachen Leistungen bei Nässe erkauft.Alternativ zu den klassischen Anhängerreifen können auch Transporterreifen auf einen Anhänger montiert werden, allerdings lohnt sich dieser teurere Reifen nur für Nutzer, die Wert auf Wintertauglichkeit oder besonders gute Bremseigenschaften legen. Zum Vergleich haben die ADAC Tester je einen Sommer- und einen Ganzjahrestransporterreifen mitlaufen lassen und festgestellt: Der Sommerreifen zeigt nur auf trockener Fahrbahn bessere Leistung durch einen kürzeren Bremsweg, der Ganzjahresreifen bietet auf schneebedeckter Fahrbahn einen Vorteil vor reinen Anhängerreifen.Prinzipiell ist es auch möglich, einen Anhänger mit normalen Pkw-Reifen zu bestücken, die zweifellos den besten Grip bieten. Zu beachten gilt jedoch: Um die erforderliche Traglast eines Anhängers mit einem Pkw-Reifen abzudecken, muss man oftmals auf größere und breitere Reifendimensionen wechseln, wobei die Reifen natürlich in den Bauraum des Anhängers passen müssen. Anschließend muss ein Prüfer die Sondergrößen eintragen, wozu man üblicherweise ein Gutachten vom Bremsen- und Chassishersteller des Anhängers benötigt. Neben den vergleichsweisen teuren Reifen sind auch Felgen mit der passenden Traglast nötig. Empfehlen können die ADAC Experten das noch aus einem weiteren Grund nicht: Die Kombination aus haftstarken Reifen und einem möglicherweise hohen Schwerpunkt des Anhängers kann diesen zum Kippen bringen. Deshalb sind Pkw-Reifen nur für flache Anhänger oder Anhänger mit niedrigem Schwerpunkt ratsam.Tipps für die richtige Handhabung:- Entscheidend ist der richtige Reifendruck, abhängig von der Anhängerbeladung. Auskunft darüber gibt eine Reifendrucktabelle des Anhängerherstellers. Nicht selten sind bis zu 4,5 bar erforderlich, dies ist meist nur schwer mit Geräten an Tankstellen zu erreichen, sondern eher in einer Werkstatt.- Bei Beschädigungen am Anhängerreifen sollte man diesen umgehend austauschen - bei bereits merklich abgefahrenem Profil gleich beide Reifen der Achse. Anders als am Pkw bemerkt man einen beschädigten und dadurch unrund laufenden Reifen am Anhänger nicht durch ein zitterndes Lenkrad oder ähnliches.- Wenn Anhänger längere Zeit stehen, sollten die Reifen durch Aufbocken oder zumindest Reifenwannen geschützt werden. Auch Schutz vor Regen und Sonnenlicht ist wichtig, um die Reifen möglichst lange zu erhalten.So hat der ADAC getestet:Alle Reifen im Test sind explizite Anhängerreifen mit der Bezeichnung "trailer use only" oder "free rolling tyre", wobei die bekannten Pkw-Reifenmarken im Anhängerreifensegment kaum vertreten sind. Ausgewählt wurde die für Anhänger typische Größe 185 R 14, sie tragen den Geschwindigkeitsindex N für Geschwindigkeiten bis 140 km/h.Die Anhängerreifen wurden auf dem Contidrom in Hannover unter zwei Testbedingungen untersucht: Einmal auf nasser Kreisbahn und einmal bei Aquaplaning. Getestet wurde das Kurven- und Bremsverhalten. Die Reifen waren jeweils auf einem Camper-Anhänger und auf der Vorderachse eines VW Polo montiert, da nicht alle Messinstrumente mit Anhängern kompatibel sind. Die Ergebnisse sind jedoch vollständig übertragbar.Weitere Informationen finden Sie unter adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5993721