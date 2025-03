Neue Funktionen helfen Unternehmen, Bedrohungen schnell und effizient zu bekämpfen ohne unnötige Anbieter oder Kosten

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, meldete heute die allgemeine Verfügbarkeit von Security Posture Management, das Unternehmen dabei unterstützt, Sicherheitsrisiken in allen E-Mail-Lösungen, SaaS- und Cloud-Infrastrukturen und Webanwendungen über eine zentrale, einheitliche Plattform rasch zu identifizieren und zu beheben. Ab sofort haben Unternehmen ihre gesamte Technologieinfrastruktur in einem einzigen Dashboard im Blick, die ein umfassendes Verständnis aller potenziellen Bedrohungen bietet und ihnen hilft, sofortige Maßnahmen einzuleiten, um ihr Risiko schnell und effizient zu reduzieren.

Ein typisches Unternehmen nutzt heute mehr als tausend Anwendungen für vielfältige Aufgaben, die von der Unterstützung von Mitarbeitenden bei der Kommunikation per E-Mail und Chat-Tools über die Verwaltung von Kundenerlebnissen und Personalprozessen bis hin zur Entwicklung neuer Produkte reicht. Mit der Einführung dieser neuen Tools und Anwendungen zur Förderung von Innovationen ist die IT-Infrastruktur der Unternehmen jedoch deutlich komplexer geworden. Dadurch sind Lücken entstanden, die von Cyberkriminellen gezielt ausgenutzt werden können.

Mit Cloudflare Security Posture Management erhalten Kunden jetzt einen einzigartigen Überblick über die potenziellen Bedrohungen für ihr Unternehmen. Diese neue ganzheitliche Sicht bietet folgende Vorteile:

Momentaufnahme des Sicherheitsstatus: Cloudflare Security Posture Management scannt unabhängig von den jeweils verwendeten Anwendungen aktiv nach potenziellen Risiken oder Fehlkonfigurationen, die zu Schäden führen könnten, und generiert daraus schnelle Erkenntnisse, die von den Teams überprüft und angewandt werden können.

Cloudflare Security Posture Management scannt unabhängig von den jeweils verwendeten Anwendungen aktiv nach potenziellen Risiken oder Fehlkonfigurationen, die zu Schäden führen könnten, und generiert daraus schnelle Erkenntnisse, die von den Teams überprüft und angewandt werden können. Schutz für SaaS-Anwendungen, die sensible Informationen enthalten: Von geistigem Eigentum über personenbezogene Informationen bis hin zu Finanzdaten und mehr SaaS-Anwendungen hosten die wichtigsten Informationen eines Unternehmens. Doch ohne integrierte Sicherheitskontrollen ist es oft schwierig, diese Anwendungen wirksam zu schützen. Seit heute bietet Cloudflare einen zentralen Ort, um diese Anwendungen zu verwalten und Anwendern zu helfen, Risiken in Echtzeit automatisch zu identifizieren, etwa durch häufig auftretende Probleme wie extern freigegebene Dateien, unbekannte oder anonyme Benutzerzugriffe oder Datenbanken mit ungeschützten Anmeldedaten.

Von geistigem Eigentum über personenbezogene Informationen bis hin zu Finanzdaten und mehr SaaS-Anwendungen hosten die wichtigsten Informationen eines Unternehmens. Doch ohne integrierte Sicherheitskontrollen ist es oft schwierig, diese Anwendungen wirksam zu schützen. Seit heute bietet Cloudflare einen zentralen Ort, um diese Anwendungen zu verwalten und Anwendern zu helfen, Risiken in Echtzeit automatisch zu identifizieren, etwa durch häufig auftretende Probleme wie extern freigegebene Dateien, unbekannte oder anonyme Benutzerzugriffe oder Datenbanken mit ungeschützten Anmeldedaten. Erkennung von Bedrohungen für Web-Assets rund um die Uhr: Aufgrund ihrer weiten Verbreitung und der Fülle an wertvollen Daten zählen Webanwendungen zu den bevorzugten Zielen. Deshalb erproben Hacker immer wieder neue Methoden, um Schwachstellen in beliebten Webanwendungen zu finden und auszunutzen. Dank der maßgeschneiderten Bedrohungserkennung für jede einzelne Geschäftsfunktion sind Unternehmen stets auf die evolvierende Angriffslandschaft vorbereitet und bleiben ihr stets einen Schritt voraus. Eine Kombination aus angriffs- und funktionsorientierten Abwehrmechanismen bildet einen mehrschichtigen Schutzschild gegen Bedrohungen für kritische Webanwendungen.

"Jedes Sicherheitsteam kennt das Problem, dass man nichts schützen kann, von dem man nicht weiß, dass es existiert", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, kritische Anwendungen und Daten zu identifizieren und Bedrohungen umgehend zu eliminieren und das mit minimalem Aufwand. Security Posture Management von Cloudflare hilft Kunden, ihre Anwendungen zu schützen, und trägt entscheidend dazu bei, dass ihr Unternehmen und das Internet geschützt bleiben."

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

