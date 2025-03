Der niederländische Technologiekonzern Prosus hat ein verbindliches Übernahmeangebot für Just Eat Takeaway.com in Höhe von 4,1 Milliarden Euro unterbreitet. Das Angebot bewertet die Aktie des Essenslieferdienstes mit 20,30 Euro pro Stück, was einer Prämie von 49 Prozent gegenüber dem 3-Monats-Durchschnittskurs entspricht. Mit dieser Transaktion strebt Prosus die Schaffung eines europäischen Marktführers im Bereich der Lebensmittellieferung an.

Die Just Eat Takeaway.com-Aktie notiert derzeit bei etwa 19,47 Euro und zeigte in den vergangenen Handelstagen eine bemerkenswerte Stabilität. Am 13. März eröffnete der Kurs bei 19,40 Euro und schloss mit einem leichten Plus von 0,36 Prozent bei 19,41 Euro. Am darauffolgenden Tag verzeichnete die Aktie einen minimalen Rückgang von 0,31 Prozent und schloss bei 19,38 Euro, während sie am 17. März wieder um 0,31 Prozent auf 19,47 Euro zulegen konnte. Diese Kursentwicklung deutet auf eine zurückhaltende Marktreaktion nach der Bekanntgabe des Übernahmeangebots hin.

Strategische Unternehmensentwicklungen

Parallel zur geplanten Übernahme hat Just Eat Takeaway.com mehrere unternehmensstrategische Maßnahmen eingeleitet. Am 13. März wurden drei Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 0,04 Euro an die Stiftung STAK Takeaway.com übertragen. Diese Transaktion dient der Sicherstellung zukünftiger Verpflichtungen im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme des Unternehmens.

Zeitgleich erfolgte im Rahmen des Employee Short-Term Incentive Plans (ESTI) die Zuteilung von knapp zwei Millionen Aktien an 2.814 Mitarbeiter. Zusätzlich wurden über zwei Millionen bedingte Aktienrechte an 727 Mitarbeiter im Rahmen des Employee Long Term Incentive Plans (ELTIP) vergeben. Die Ausübung dieser Rechte ist typischerweise an eine dreijährige Betriebszugehörigkeit geknüpft, was die langfristige Mitarbeiterbindungsstrategie des Unternehmens unterstreicht.

Auswirkungen auf die Marktposition

Die potenzielle Übernahme durch Prosus könnte die Wettbewerbsposition von Just Eat Takeaway.com im europäischen Markt für Essenslieferdienste grundlegend verändern. Der konsolidierte Marktauftritt würde voraussichtlich zu Skaleneffekten führen und könnte die Position gegenüber regionalen und globalen Wettbewerbern stärken. Der stabilisierte Aktienkurs deutet darauf hin, dass Investoren die strategische Logik hinter dem Übernahmeangebot erkennen, jedoch noch weitere Entwicklungen abwarten.

Die strategischen Entscheidungen von Just Eat Takeaway.com bezüglich der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme weisen darauf hin, dass das Unternehmen trotz der bevorstehenden Übernahme weiterhin eigene langfristige Personalstrategien verfolgt und die Bindung von Schlüsselmitarbeitern sicherstellen möchte.

