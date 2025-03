Der chinesische Luftfahrtkonzern steigert seinen Anteil an Avicopter auf über 50%, bereitet Jahresergebnisse vor und steht unter Beobachtung wegen Militärlieferungen.

Avichina Industry & Technology Company Limited hat am 13. März 2025 die Übernahme eines zusätzlichen Anteils von 2,34% an Avicopter Plc von der Harbin Aircraft Industry Co., Ltd. abgeschlossen. Durch diese Transaktion erhöht sich der Gesamtanteil von Avichina an Avicopter auf 50,90%. Das Geschäft mit einem Wert von etwa 760 Millionen CNY erhielt die Genehmigung der Börse Shanghai und wurde nach Abschluss der erforderlichen Übertragungsregistrierungsverfahren finalisiert. Avichina, eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China (AVIC), ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Luftfahrtprodukten spezialisiert und konzentriert sich hauptsächlich auf Flugzeugbau, Luftfahrt-Hilfssysteme und Ingenieursdienstleistungen.

Für den 28. März 2025 hat das Unternehmen eine Vorstandssitzung anberaumt, um die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 zu prüfen und zu genehmigen. Diese Sitzung wird wichtige Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens im vergangenen Jahr bieten und könnte sich auf die zukünftige Marktbewertung auswirken.

Kontroverse Vorwürfe und finanzielle Kennzahlen

Im Oktober 2024 wurden Vorwürfe laut, dass Avichina über ihre Muttergesellschaft AVIC Flugzeuge an das Militärregime in Myanmar geliefert haben soll. Laut dem Business & Human Rights Resource Centre hat Avichina auf diese Anschuldigungen nicht reagiert. Diese ungelösten Vorwürfe könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensreputation und internationale Geschäftsbeziehungen haben.

Nach den aktuellsten verfügbaren Daten schloss die Avichina-Aktie am 19. März 2025 bei 3,220 HKD, was einem Anstieg von 1,90% gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf etwa 25,673 Milliarden HKD mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,94. Diese Kennzahlen deuten auf eine stabile Marktposition hin, trotz der Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Strategische Positionierung

Mit der kürzlich abgeschlossenen Erhöhung des Anteils an Avicopter stärkt Avichina seine Position im Hubschraubersektor und erweitert seine Kontrolle über Schlüsselkomponenten der Luftfahrtwertschöpfungskette. Diese strategische Akquisition unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Marktpräsenz zu festigen und seine Wettbewerbsposition im chinesischen und internationalen Luftfahrtsektor zu verbessern.

Die anstehende Veröffentlichung der Jahresergebnisse wird ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit und operative Leistung von Avichina sein. Gleichzeitig könnten die ungelösten Vorwürfe bezüglich Myanmar eine potenzielle Belastung für das Unternehmen darstellen, insbesondere im Hinblick auf internationale Geschäftsbeziehungen und regulatorische Überprüfungen.

