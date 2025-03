Morgen, am 19. März 2025, um 16:30 Uhr, findet in der Martini-Halle des MAR Ravennas Museum of Ar t die Konferenz "Wie farbenblinde Menschen sehen" statt. Diese Veranstaltung soll das Bewusstsein für Farbenblindheit und die Herausforderungen der Farbwahrnehmung schärfen. Zu den Rednern gehören Stefano De Pietro, Präsident der italienischen Vereinigung "Wie farbenblinde Menschen sehen", und Sandor Breznay, Präsident der Breznay-Ganoczy-Stiftung (Agno, Schweiz) und der Paolina-Brugnatelli-Stiftung (Mailand).

Von Farbenblindheit ist etwa 1 von 12 Männern und 1 von 200 Frauen betroffen, wobei über 300 Millionen Menschen weltweit an dieser Krankheit leiden - 2,5 Millionen davon in Italien. Während Menschen mit normalem Farbsehen über eine Million Farbtöne unterscheiden können, sehen Menschen mit einer Farbsehschwäche nur etwa 10 dieser Farbtöne. Infolgedessen können Farben stumpf oder sogar ununterscheidbar erscheinen. Diese Initiative zielt darauf ab, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und kulturelle und pädagogische Erfahrungen für Menschen mit Farbenblindheit zugänglicher zu machen.

Die Veranstaltung, die vom Rotary Club Ravenna und vom Lions Club Ravenna Host gefördert wird, ist ein weiterer Schritt in Ravennas Engagement für eine integrative Wahrnehmung. Während der Konferenz wird der Rotary Club eine Reihe von EnChroma-Brillen für Farbenblinde an MAR spenden, damit farbenblinde Besucher sie für ein integrativeres visuelles Erlebnis ausleihen können. Zusätzlich wird der Lions Club Ravenna Host ein weiteres Brillenpaar an die Nervi-Severini Kunsthochschule spenden, um das Bewusstsein für Farbenblindheit in Kunst und Bildung zu integrieren.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Ravenna, dem Lions Club Ravenna Host und der Akademie der Schönen Künste von Ravenna (ABA) organisiert.

Diese Initiative ist Teil eines umfassenderen Projekts, das Ravenna als erste italienische Stadt, die für farbenblinde Menschen zugänglich ist, etabliert. Im vergangenen Sommer wurden in mehreren UNESCO-Stätten in Ravenna, die für ihre außergewöhnlichen Mosaike berühmt sind, EnChroma-Brillen für Besucher eingeführt, mit denen sie die leuchtenden Farben der Kunstwerke besser wahrnehmen können.

Ein herausragendes Beispiel für diese Bewegung ist das "ColoRaMi"-Projekt, das von Ravenna Mosaici ins Leben gerufen wurde und farbenblinden Besuchern EnChroma-Brillen zur Verfügung stellt, damit sie die atemberaubenden Mosaike der Stadt farbenfroher erleben können. Dieses Projekt umfasst bedeutende UNESCO-Denkmäler wie die Basilica di San Vitale, das Mausoleum der Galla Placidia, die Basilica di Sant'Apollinare Nuovo und das Battistero Neoniano. Diese Initiative stellt sicher, dass das künstlerische Erbe Ravennas einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht wird. Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie hier.

