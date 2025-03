Innovative Therapie verbessert Bewegungsfähigkeit nach Wirbelsäulentraumen erheblich und eröffnet neue Perspektiven für Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen

Die Aktie von Nurexone Biologic verzeichnete jüngst ein Rekordhandelsvolumen nach der Veröffentlichung wegweisender präklinischer Studienergebnisse. Die bahnbrechenden Erkenntnisse zeigen, dass der firmeneigene Wirkstoff ExoPTEN sowohl die Motorik als auch die Durchblutung nach akuten Rückenmarksverletzungen signifikant verbessern kann. In den durchgeführten Tests stellte sich heraus, dass behandelte Versuchsgruppen im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe eine fast dreimal bessere Mobilität aufwiesen. Besonders bemerkenswert ist, dass der Wiederherstellungsgrad sechs Wochen nach der Verletzung rund 150% höher lag als bei unbehandelten Subjekten. Die Studie untersuchte zwei verschiedene Dosierungsschemata: eine einzelne hohe Dosis am Tag der Operation versus eine niedrigere Dosis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Beide Behandlungsgruppen zeigten signifikante Verbesserungen, wobei die Einmaldosis als besonders wirksam hervorstach. Die histologische Analyse ergab zudem, dass ExoPTEN die durchschnittliche Blutgefäßgröße deutlich vergrößerte, was auf eine verbesserte Durchblutung hindeutet - ein entscheidender Faktor für die Gewebeheilung und funktionelle Erholung.

Potenzielle Nasdaq-Notierung in Sicht

Der Erfolg von ExoPTEN könnte für Nurexone Biologic den Weg zu einer Nasdaq-Notierung ebnen. CEO Dr. Lior Shaltiel bestätigte kürzlich, dass er Gespräche mit mehreren Investmentbanken geführt hat, die sehr positiv verlaufen seien. Diese Gespräche konzentrierten sich auf die Unterstützung des Unternehmens bei seinem Vorhaben, an der Nasdaq gelistet zu werden. Eine solche Notierung würde das Unternehmen deutlich sichtbarer für internationale Investoren machen. Bemerkenswert ist auch, dass Nurexone bereits den begehrten Orphan-Drug-Status von der FDA und der EMA erhalten hat, was die Bedeutung ihrer Forschung unterstreicht. Neben der Anwendung bei Rückenmarksverletzungen zeigt ExoPTEN auch vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung des "Grünen Stars", einer Augenerkrankung, die zur Erblindung führen kann. Professor Michael Belkin, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Augenheilkunde, der kürzlich in das Unternehmen investiert hat, betonte das enorme Potenzial von ExoPTEN für die Behandlung neurodegenerativer Augenkrankheiten, für die es derzeit keine wirksamen Therapien gibt.

