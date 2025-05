TORONTO und HAIFA, Israel, 2. Mai 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein biotechnologisches Unternehmen in der präklinischen Phase, das Pionierarbeit bei exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems leistet, vertieft sein Engagement mit der europäischen Finanz- und Gesundheitsbranche durch die Teilnahme an drei bevorstehenden Veranstaltungen. Diese verstärkte Aktivität folgt auf die jüngste Ankündigung von NurExone bezüglich einer potenziellen dritten therapeutischen Indikation für das führende Arzneimittel ExoPTEN - was die Dynamik und Expansion des Unternehmens im Biotechnologiesektor unterstreicht.

CEO Dr. Lior Shaltiel wird NurExone auf der INVEST 2025 in Stuttgart vertreten, einer führenden Investmentkonferenz für den deutschsprachigen Raum einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Konferenz bietet NurExone eine Plattform, um seine Unternehmensstrategie, die Entwicklung der Pipeline und die neuesten Fortschritte mit ExoPTEN einem einflussreichen Publikum institutioneller und privater Investoren zu präsentieren. Die Initiative wird aktiv von Dr. Eva Reuter unterstützt, die die Investor-Relations-Aktivitäten von NurExone in Deutschland leitet.

"Unsere Teilnahme an der INVEST 2025 spiegelt das wachsende Engagement von NurExone in der europäischen Investment-Community wider, insbesondere gegenüber unserer wachsenden deutschsprachigen Investorenbasis", sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. "Wir bauen langfristige Beziehungen zu Stakeholdern auf, die unsere Vision für das transformative Potenzial exosomenbasierter Therapeutika teilen."

NurExone wurde außerdem ausgewählt, an der Healthtech Roadshow teilzunehmen, die vom 5. bis 8. Mai 2025 in Zürich stattfindet. Organisiert vom Israel Export Institute, bietet die Roadshow gezielten Austausch mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und Investoren aus den Life Sciences in der Schweiz.

Eine Woche später, vom 12. bis 15. Mai 2025, wird Dr. Shaltiel auf der BioProcess International Europe in Hamburg einen Hauptvortrag mit dem Titel "Transforming Spinal Cord Injury Treatment: NurExone's Groundbreaking Exosome-Based siRNA Therapy and Expanding Pipeline for Neuronal Regeneration" halten. Zudem nimmt er an einer Podiumsdiskussion über neuartige Arzneimittelabgabesysteme teil und hebt das Potenzial der firmeneigenen ExoTherapy-Plattform von NurExone hervor.

Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen soll die Sichtbarkeit von NurExones neuartigem Ansatz in der regenerativen Medizin erhöhen. Die kürzliche Identifizierung einer dritten potenziellen Indikation für ExoPTEN verleiht der Wachstumsgeschichte des Unternehmens eine zusätzliche Dimension, während es auf die klinische Umsetzung zusteuert und sein Partnernetzwerk erweitert.

Mit Blick auf die Zukunft plant NurExone, 2025 weiterhin auf wichtigen europäischen Konferenzen präsent zu sein, um die Beziehungen zu Investoren zu vertiefen und strategische Kooperationen im Gesundheits- und Biotechbereich zu fördern.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV"), OTCQB und Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen - beides Multi-Milliarden-Dollar-Märkte i. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung des Orphan Drug-Status, erleichtern den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um die nordamerikanischen Aktivitäten und die

Wachstumsstrategie zu verankern

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview besuchen Sie bitte Who is NurExone??, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn , Twitter , Facebook oder YouTube.

i



