ExoPTEN zeigt vielversprechende Ergebnisse bei Rückenmarksverletzungen

100 % Wiederherstellung der Gehfunktion bei Hochdosis in präklinischer Studie

NurExone Biologic Inc. hat neue präklinische Ergebnisse veröffentlicht, die die Wirkung ihres Wirkstoffkandidaten ExoPTEN bei Rückenmarksverletzungen unterstreichen. Die Daten zeigen, dass 100 % der Tiere, die mit einer höheren Dosis ExoPTEN behandelt wurden, ihre motorischen Fähigkeiten nach einer Rückenmarksschädigung zurückerlangten. Die Ergebnisse wurden mithilfe des CatWalk XT-Systems erhoben, das präzise Bewegungsanalysen ermöglicht.

Das System lieferte objektive Daten zur Gehfähigkeit der Versuchstiere: Während in der Hochdosisgruppe alle Tiere ein messbar verbessertes Gangbild zeigten, war in der unbehandelten Kontrollgruppe lediglich bei einem Tier eine minimale Bewegung zu erkennen.

"Ein bedeutender Meilenstein" für NurExone

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Programm", erklärte Dr. Tali Kizhner, Leiterin der Forschung und Entwicklung bei NurExone. "Zu sehen, wie die Tiere die Fähigkeit zum Gehen wiedererlangen - mit messbarer Verbesserung der Bewegungsfunktion - ist unglaublich spannend. Das CatWalk XT-System lieferte uns objektive Daten, die die wissenschaftliche Grundlage für das Potenzial von ExoPTEN zur Wiederherstellung der Funktion nach einer akuten Rückenmarksverletzung stärken."

Die Studie verglich mittlere und hohe Einzeldosen von ExoPTEN, die direkt am Tag der Rückenmarkskompression verabreicht wurden, mit einer Kontrollgruppe. Ziel war es, sowohl die Wirksamkeit als auch die Verträglichkeit in einem Tiermodell zu bewerten.

Gangbildanalyse bestätigt deutliche Verbesserung

Die Ergebnisse zeigten eine klare Dosisabhängigkeit: In der Hochdosisgruppe erlangten alle Tiere die Gehfähigkeit in beiden Hinterläufen zurück. In der mittleren Dosisgruppe lag die Rate bei 50 %, während in der Kontrollgruppe nur eine von sechs Ratten minimale Gehbewegungen zeigte.

Auch die objektive Gangbildanalyse lieferte differenzierte Ergebnisse. Tiere der Hochdosisgruppe wiesen größere Pfotenabdruckflächen, eine breitere Standbasis, längere Bodenkontaktzeiten sowie eine höhere maximale Auftrittsfläche auf. Diese Parameter deuten auf verbesserte Balance, Koordination und Kraft beim Gehen hin.

Verträglichkeit bestätigt - nächste Schritte geplant

Besonders bemerkenswert: Die hohe Dosis wurde gut vertragen, ohne dass Nebenwirkungen beobachtet wurden. Weitere Studien zur Verfeinerung von Dosierungsschemata sowie zur Optimierung der Herstellungs- und Analyseverfahren sind bereits in Planung. Damit will das Unternehmen die Voraussetzungen für regulatorische Genehmigungen und künftige klinische Studien am Menschen schaffen.

Technologie als präzises Messinstrument etabliert

Das CatWalk XT-System von Noldus Information Technology gilt als führendes Instrument zur Untersuchung tierischer Bewegungsmuster. Es nutzt einen beleuchteten Glaslaufsteg, um Bewegungsdaten wie Pfotenabdruckgröße und Schrittfrequenz präzise zu erfassen - wichtige Indikatoren für die motorische Funktion nach neurologischen Verletzungen.

Ausblick: Der Weg in die Klinik

NurExone setzt seinen Kurs entschlossen fort: Mit dem Ziel, ExoPTEN für den Einsatz beim Menschen zu entwickeln, stehen weitere präklinische Studien, Dosierungsoptimierungen und Vorbereitungen für regulatorische Einreichungen im Fokus. Das Unternehmen betont sein Engagement, "Behandlungen zu entwickeln, die Menschen mit Verletzungen des Nervensystems neue Hoffnung bringen."

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

