Der britische Werbe- und Marketingkonzern WPP plc durchläuft aktuell eine herausfordernde Phase. Der Umsatz des Unternehmens sank 2024 um 1 % auf 11,4 Milliarden Pfund, wobei im vierten Quartal ein deutlicherer Rückgang von 2,3 % zu verzeichnen war. Die Aussichten für das laufende Jahr 2025 bleiben gedämpft - WPP prognostiziert einen weiteren Umsatzrückgang zwischen 0 % und 2 %.

Als Reaktion auf die wirtschaftliche Situation hat der Konzern umfassende Sparmaßnahmen eingeleitet. Insgesamt 6.000 Mitarbeiterstellen wurden abgebaut, um die Kostenstruktur an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Diese Restrukturierung ist Teil einer breiteren Strategie zur Neuausrichtung des Unternehmens.

Strategische Neuausrichtung und Verkauf von Geschäftsbereichen

WPP plant gemeinsam mit Bain Capital die Auflösung und den Verkauf seiner Marktforschungsgruppe Kantar. Mit dieser Entscheidung wendet sich das Unternehmen von einem ursprünglich geplanten Börsengang ab und verfolgt stattdessen eine fokussiertere Geschäftsstrategie.

Ein erheblicher Rückschlag für WPP ist der Verlust des Medienauftrags von Coca-Cola in Nordamerika. Dieser wichtige Etat ging an den Wettbewerber Publicis Groupe, was die Marktposition von WPP im nordamerikanischen Raum schwächt und den wirtschaftlichen Druck auf den Konzern weiter erhöht.

Technologische Innovation als Zukunftsstrategie

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten setzt WPP auf technologische Innovation als Wachstumstreiber. Insbesondere die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Medienabteilung Group M soll die Datenanalyse verbessern und die Qualität der Medienprodukte steigern. CEO Mark Read betonte die Notwendigkeit, das volle Potenzial des Unternehmens zu nutzen, insbesondere nach den jüngsten Rückschlägen.

Die Bemühungen um technologische Erneuerung gehen Hand in Hand mit der strukturellen Reorganisation. Das Unternehmen hofft, durch die Kombination aus Kostenoptimierung und Innovation seine Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell verändernden Marktumfeld wiederherzustellen und langfristig zu stärken.

