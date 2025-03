Laserfiche eine führende Plattform für Unternehmen, mit deren Hilfe Organisationen ihre wichtigsten Inhalte und Workflows managen können hat heute die Gewinner des Preises 2025 'Laserfiche Run Smarter®' bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250318997380/de/

Mit dem Preis werden Personen und Unternehmen ausgezeichnet, die mit Laserfiche außergewöhnliche geschäftliche Ergebnisse erzielt haben. Von einer Regierungsbehörde, die nun ganz neue Wege für den Umweltschutz eingeschlagen hat, bis hin zu einer Versicherungsgesellschaft, die nach einem Hurrikan durchgestartet ist: die Gewinner steigern die Produktivität, setzen innovative Prozesse in Gang und verbessern die Lebensqualität mithilfe von Laserfiche Technologie.

"Die Preisträger sind Champions, wenn es um das Wohlergehen von Mitarbeitern und Kunden geht," sagte Karl Chan, CEO von Laserfiche. "Sie sind Branchenführer, weil sie durch die Anwendung von Laserfiche Transformationen anstoßen. Wir feiern zusammen mit ihnen ihre bemerkenswerten Erfolge."

Glückwünsche an die Gewinner des 2025 Run Smarter Award:

Angela Goerner Director of Enterprise Content Management, Coppell Independent School District (ISD): Laserfiche Advocate of the Year

Director of Enterprise Content Management, Coppell Independent School District (ISD): Laserfiche Advocate of the Year Miriam Patrocinio Chief Data Officer, North Carolina Department of Environmental Quality: Nien-Ling Wacker Visionary

Chief Data Officer, North Carolina Department of Environmental Quality: Nien-Ling Wacker Visionary Kara Smith GIS/IT Manager, Municipality of Northern Bruce Peninsula: Tom Wayman Digital Transformation Leader of the Year

GIS/IT Manager, Municipality of Northern Bruce Peninsula: Tom Wayman Digital Transformation Leader of the Year Jennifer Washburn IT Manager, SIU Medicine: Solution Marketplace Submission of the Year für die Vorlage Laserfiche Process Review Solution

IT Manager, SIU Medicine: Solution Marketplace Submission of the Year für die Vorlage Laserfiche Process Review Solution City of Acworth, Georgia : Laserfiche Program of the Year, Nordamerika

: Laserfiche Program of the Year, Nordamerika GMX Seguros: Laserfiche Program of the Year, Lateinamerika

Laserfiche Program of the Year, Lateinamerika The American University in Cairo : Laserfiche Program of the Year, EMEA

: Laserfiche Program of the Year, EMEA IOI Properties Group Berhad: Laserfiche Program of the Year, APAC

Laserfiche Program of the Year, APAC Palo Alto Unified School District : Laserfiche Team of the Year

: Laserfiche Team of the Year Public Service Social Security Fund : Best Program ROI

: Best Program ROI Idaho Department of Correction: Change Maker of the Year

Erfahren Sie mehr über die Gewinner des Laserfiche Run Smarter Award hier.

Laserfiche wird die Gewinner während der Konferenz 2025 Empower ehren.Klicken Sie hier, um sich für die Konferenz anzumelden.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Plattform für Unternehmen, mit deren Hilfe Organisationen ihre Abläufe digitalisieren und ihre Inhalte verwalten können. Die Plattform wird von KI unterstützt. Dank skalierbarer Workflows, benutzerdefinierter Formulare, Vorlagen ohne Kodierung und KI-Unterstützung beschleunigt die Laserfiche® Plattform für die Verwaltung von Dokumenten die Arbeitsprozesse. Startups ebenso wie Fortune 500-Unternehmen vertrauen der Plattform. Laserfiche versetzt Teams in die Lage, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Kunden zufriedenzustellen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Long Beach, Kalifornien. Laserfiche unterhält Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa und Asien.

Nehmen Sie Verbindung mit Laserfiche auf:

Laserfiche Blog X LinkedIn Facebook YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250318997380/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Linda Domingo

Director, Communications, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com 562-988-1688 x 234