Der führende deutsche Verteidigungskonzern verzeichnet beachtliche Kursgewinne von bis zu 6%, infolge der milliardenschweren Haushaltsentscheidung im Bundestag.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall zählte am Dienstag zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktie konnte um beeindruckende 4 bis knapp 6 Prozent zulegen und setzte damit ihren starken Aufwärtstrend fort. Als Haupttreiber für die positive Kursentwicklung gilt das vom Bundestag verabschiedete milliardenschwere Schuldenpaket, das umfangreiche Investitionen in die Aufrüstung vorsieht. Der gesamte deutsche Leitindex profitierte von dieser Entwicklung und erreichte am Vormittag mit 23.476 Punkten einen neuen Rekordstand, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Zum Handelsschluss notierte der DAX bei 23.381 Punkten, was einem Plus von einem Prozent entspricht.

Rüstungswerte als klare Profiteure

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rheinmetall ?

Die Lockerung der deutschen Schuldenbremse und das damit verbundene Finanzierungspaket von bis zu 1,5 Billionen Euro werden von Analysten als historischer Moment und wichtiger Wachstumsimpuls für die europäische Wirtschaft betrachtet. Besonders Unternehmen aus dem Rüstungssektor wie Rheinmetall und Hensoldt (plus 5,7 Prozent) konnten überdurchschnittlich von dieser Entwicklung profitieren. Auch Nachzügler der Rüstungs-Hausse waren gefragt. So legten etwa Deutz über 21 Prozent zu, da der Markt darauf setzt, dass der Konzern Dieselmotoren für Bundeswehr-Lkw liefern könnte. Thyssenkrupp im MDAX gewann weitere 12,7 Prozent. Die Strategen von Banken wie der Societe Generale und Goldman Sachs unterstreichen die Bedeutung dieser Entwicklung und sehen für Europa nun deutlich verbesserte Wachstumschancen, während die USA mit zunehmenden Wachstumsrisiken konfrontiert seien.

Anzeige

Rheinmetall-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rheinmetall-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Rheinmetall-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rheinmetall-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rheinmetall: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...