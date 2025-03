The following instruments on XETRA do have their first trading 19.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.03.2025Aktien1 KYG9898T1058 ZG Group2 CA74766V1004 Quantum Critical Metals Corp.Anleihen/ETF1 XS3032045398 Deutsche Post AG2 XS3032045554 Deutsche Post AG3 XS3032045471 Deutsche Post AG4 US448579AV47 Hyatt Hotels Corp.5 XS3032013511 Sandoz Finance B.V.6 XS2993875777 European Bank for Reconstruction and Development7 US448579AU63 Hyatt Hotels Corp.8 XS3031485827 Swedbank AB9 XS3032938410 Council of Europe Development Bank (CEB)10 PTPBTDGE0061 Portugal, Republik11 XS3032018239 American Honda Finance Corp.12 XS3031467171 Royal Bank of Canada13 US842400JJ35 Southern California Edison Co.14 US842400JK08 Southern California Edison Co.15 CH1428867043 Swiss Life Finance I Ltd.16 XS3032019476 American Honda Finance Corp.17 USG91458AE28 VNET Group Inc.18 DE000HEL0EY4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000A4DFSS7 Niedersachsen, Land20 IE0003RQ9F90 UBS Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis