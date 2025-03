Accelera von Cummins, das Null-Emissions-Geschäftssegment von Cummins Inc. [NYSE: CMI], empfing den spanischen Premierminister Pedro Sánchez und weitere Regierungsbeamte in seiner hochmodernen Elektrolyse-Anlage in Guadalajara, Castilla-la Mancha, Spanien. Der Besuch unterstrich die wichtige Rolle von Accelera bei der Verwirklichung der Energiewende der Europäischen Union (EU) und Spaniens für den Übergang in eine nachhaltige Zukunft. Im Anschluss an den Besuch von Premierminister Sánchez hielt Accelera ein Treffen mit Spitzenmanagern der Branche ab, um die Möglichkeiten zu erkunden, den spanischen Markt für grünen Wasserstoff gemeinsam voranzubringen.

Die spanische Regierung ist entschlossen, den grünen Wandel mit grünem Wasserstoff als eine seiner Säulen zu vollziehen. Die entscheidenden Maßnahmen der Exekutive haben die Förderung in Spanien von 20% der Green Hydrogen-Projekte in Europa ermöglicht.

Premierminister Sánchez besichtigte die 24.155 Quadratmeter große Protonen-Austausch-Membran (PEM) Elektrolyse-Anlage (eine der größten in Spanien) und traf sich mit ihren Mitarbeitern, um ihre Arbeit beim Aufbau der umweltfreundlichen Wasserstoffwirtschaft der Nation zu feiern. Die energieeffiziente Elektrolyseur-Fabrik begann im April 2024 mit der Produktion und verfügt über 91 hochqualifizierte Arbeitsplätze mit dem Potenzial für mehr, wenn die Produktion ausgebaut wird.

Accelera ist eine der führenden Elektrolyse-Anlagen in Spanien und mit einer der größten Volkswirtschaften in der EU und ihren niedrigen Kosten für erneuerbare Energien bietet das Land ein starkes Umfeld für den Ausbau der Wasserstoff- und Elektrolyseur-Produktion und ihres Exports.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Premierminister Pedro Sánchez die Elekrolyse-Anlage von Accelera in Guadalajara besucht", so Amy Davis, President von Accelera. "Unsere Partnerschaft mit der spanischen Regierung ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur, um die Skalierung und Innovation von Wasserstoff-Technologien fortzusetzen und eine emissionsfreie Zukunft zu erreichen. Gemeinsam wollen wir den grünen Wandel Spaniens und der EU vorantreiben."

Accelera hat kürzlich sein bislang größtes Elektrolyseur-Projekt angekündigt ein 100-Megawatt (MW) System für die Anlage für grünen Wasserstoff von BP in Lingen (Deutschland) und hat die Produktion für das Elektrolyseur-System am Standort in Guadalajara aufgenommen. Mit einer sofortigen Kapazität von 500 MW, die auf 1 Gigawatt (GW) skalierbar ist, besitzt Accelera Pläne, die Produktion vor Ort in Zukunft zu steigern, um über mehr Wasserstoffproduktionskapazität in Spanien zu verfügen und das Land weiter als Zentrum der Wasserstoffindustrie zu etablieren.

Nach dem Besuch des Premierministers war Accelera Gastgeber eines hochrangigen Treffens mit Führungskräften Spaniens im Bereich Grüner Wasserstoff, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden und die Position Spaniens als Hydrogen Hub Europas zu stärken und die ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele zu erreichen, die sowohl von Spanien als auch der EU gesetzt werden. Dieser Dialog konzentrierte sich auf die Schaffung eines Rahmens für eine kontinuierliche Industriepartnerschaft, um Spaniens Fähigkeit zur Führungsrolle in den Bereichen Grüner Wasserstoff und Technologieentwicklung zu maximieren.

Im Verlauf der Diskussionen betonten die Teilnehmer die Bedeutung der inländischen Elektrolyseur-Produktion in Spanien, einschließlich der Anlage von Accelera in Guadalajara. Diese Produktion ist nicht nur für das Ziel von Spanien entscheidend, installierte Elektrolyseure mit einer Kapazität von 12 GW zu erreichen, sondern auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Stärkung der industriellen Basis Spaniens

Zu den Teilnehmern gehörten:

Olvido Moraleda, President von bp Spain und Vice President der bp Group

Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO von Enagás

Millán García-Tola, Global Hydrogen Director von Iberdrola

José Manuel Martínez, CTO von Moeve

Amy Davis, President von Accelera by Cummins

Andreas Lippert, Vice President of Electrolyzers for Accelera by Cummins

Elektrolyseure nutzen erneuerbare Energiequellen, um grünen Wasserstoff zu produzieren, der von entscheidender Bedeutung für die Beschleunigung der sauberen Energiewende ist. Accelera ist führend in der großtechnischen Wasserstoffproduktion unter Einsatz der PEM-Elektrolyse und hat weltweit mehr als 600 Elektrolyseur-Einheiten im Einsatz, die einige der fortschrittlichsten PEM-Elektrolyseure, die weltweit betrieben werden, mit Strom versorgen. Hierzu gehört eine 20-MW-Anlage in Quebec (Kanada) und ein 25-MW-System in Florida (USA).

Über Accelera von Cummins

Accelera von Cummins verfügt über ein vielfältiges Portfolio an emissionsfreien Lösungen für die weltweit wichtigsten Wirtschaftszweige und versetzt sie in die Lage, den Übergang in eine nachhaltige Zukunft zu beschleunigen. Accelera, ein Geschäftsbereich von Cummins Inc., ist gleichzeitig Komponentenlieferant und -integrator mit Schwerpunkt auf Batterien, Wasserstoffbrennstoffzellen, E-Achsen, Traktionsmotoren und Wechselrichtern, integrierten Antriebsstranglösungen und Elektrolyseuren. Derzeit ist Accelera in Nordamerika, Europa und China tätig.

Cummins, ein weltweiter Marktführer bei Energielösungen, ist ein Unternehmen mit sich ergänzenden Geschäftsfeldern, das ein vielfältiges Portfolio an Energielösungen entwickelt, herstellt, vertreibt und wartet. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt etwa 69.900 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 erzielte Cummins einen Gewinn von rund 3,9 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 34,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen unterhält ein robustes Vertriebs- und Supportnetz in mehr als 190 Ländern und Territorien.

