Von Megumi Fujikawa

DOW JONES--Die Bank of Japan hat am Mittwoch ihre geldpolitischen Instrumente unverändert belassen und sich besorgt über die möglichen Auswirkungen der weltweiten Handelskonflikte auf die japanische Wirtschaft gezeigt. In einem weithin erwarteten Schritt beließ die japanische Zentralbank ihr Ziel für den Tagesgeldsatz bei 0,5 Prozent. Die BoJ hatte Ende Januar ihre dritte Zinserhöhung vorgenommen, nachdem sie im März 2024 die weltweit letzte Negativzinspolitik beendet hatte.

De Schritt wurde von Marktteilnehmern und Ökonomen erwartet, die davon ausgehen, dass die japanische Notenbank alle sechs Monate eine Zinserhöhung in Erwägung ziehen wird, da die Daten zeigen, dass sich die japanische Wirtschaft im Einklang mit ihren Erwartungen entwickelt. Der Yen schwächte sich nach der Ankündigung der BoJ gegenüber dem US-Dollar leicht ab, hat sich jedoch stabilisiert, da die Marktteilnehmer an der Zinserhöhungsperspektive festhalten.

In einer zusammen mit der Entscheidung veröffentlichten Erklärung bekräftigte die Zentralbank ihre Erwartung, dass sich die zugrunde liegende Inflation auf ihr Ziel eines stabilen Wachstums von 2 Prozent zubewegt. Sie teilte auch mit, dass der jüngste Anstieg der Reispreise wahrscheinlich weiterhin einen Aufwärtsdruck auf die Verbraucherpreise ausüben wird. "Es scheint keine Änderung der Haltung der BoJ zu geben, dass sie eine Anpassung des Ausmaßes der geldpolitischen Lockerung und eine weitere Anhebung der Zinssätze in Erwägung zieht", aber das werde möglicherweise nicht schneller geschehen als der Marktkonsens, sagte Yusuke Matsuo, Ökonom bei Mizuho Securities.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Äußerungen von BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda auf einer Pressekonferenz im Laufe des Tages, um Hinweise darauf zu erhalten, wann die BoJ ihren nächsten Schritt machen wird. Seine Einschätzung der Auswirkungen der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Trump wird besondere Beachtung finden. Die BoJ sagte in ihrer Erklärung, dass die wirtschaftlichen Aussichten Japans nach wie vor mit großer Unsicherheit behaftet seien, auch im Hinblick auf Handelspolitik und die Volkswirtschaften in Übersee.

Trotz der Ungewissheit im Ausland hielt die BoJ an ihrer Einschätzung für die japanische Wirtschaft fest und sagte, sie habe sich moderat erholt, auch wenn in einigen Bereichen Schwächen zu verzeichnen seien.

