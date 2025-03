FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch des Dax am Vortag nach drei starken Börsentagen könnten Anleger zur Wochenmitte erst einmal innehalten. Mit 23.374 Punkten berechnete der Broker IG den Dax am Mittwoch knapp zwei Stunden vor Beginn des Haupthandels kaum verändert zum Vortagesschluss. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung hatte der Leitindex am Dienstag bei gut 23.476 Zählern eine Höchstmarke erreicht.

Nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag dürften sich die Blicke nun nach Washington richten. Dort entscheidet die US-Notenbank über das Leitzinsniveau, die wohl wichtigste Stellschraube für die globalen Finanzmärkte. In einem durch hohe Unsicherheit geprägtem wirtschaftlichen Umfeld wird die Fed die Zinsspanne voraussichtlich bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sind die Aussichten für die künftige Geldpolitik unsicher.

Das und eine hartnäckig hohe Inflation hatte die Investoren an den US-Börsen am Dienstag zu Verkäufen bewogen, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq. In diesem Umfeld könnten sich auch hierzulande die Anleger zunächst zurückhalten./bek/jha/