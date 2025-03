© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Die Analysten von Jefferies halten Palantir trotz KI-Euphorie für zu hoch bewertet. Nachdem die Aktie in den letzten Wochen bereits 30 Prozent an Wert verloren hat, sehen sie weitere deutliche Verluste.Die Aktie von Palantir Technologies erlebt derzeit eine harte Landung. Die Kursverluste steigen immer mehr. Doch trotz eines Rückgangs von mehr als 30 Prozent innerhalb eines Monats warnen Analysten davor, dass das Unternehmen nach wie vor deutlich überbewertet ist. Auch im Handel am Dienstag hat die Palantir-Aktie ihre Verluste mit neuem Schwung weiter ausgebaut. Der Talfahrt vorausgegangen war eine Rallye, in deren Verlauf die Titel innerhalb eines Jahres um 267 Prozent gestiegen sind. …