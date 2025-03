© Foto: Symbolbild von Jay Rembert auf Unsplash

SFC Energy ist gerade ein großes Thema an der Börse. Der Grund: Die Nachfrage im Verteidigungssektor steigt. Die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten legt stark zu. Grund sind robuste Technologien, die vor allem im militärischen Bereich gefragt sind. Doch ist dieser Aufschwung nachhaltig? Oder nur ein kurzer Hype? In diesem Bericht schauen wir uns die aktuellen Entwicklungen bei SFC Energy genauer an. Wir analysieren den Chart und die fundamentalen Kennzahlen. Ist SFC Energy ein gutes Investment? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

SFC Energy - Brennstoffzellen für die Verteidigung

SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen. Das ist nicht nur für grüne Energie wichtig. Besonders im Verteidigungssektor profitiert das Unternehmen. Die zuverlässigen Brennstoffzellen eignen sich ideal für militärische Anwendungen. Das gewinnt in der aktuellen Lage an Bedeutung. In den letzten Tagen ist die Aktie zweistellig gestiegen. Analysten sehen großes Potenzial. Gründe sind die Expansion in den USA und das Wachstum im Verteidigungsbereich. Derzeit stammen rund 7,5 Prozent des Umsatzes aus diesem Segment. Eine Erweiterung ist möglich. In einem unsicheren geopolitischen Umfeld ein wichtiger Aspekt.

Charttechnik - Der Kurs im Blick: Zwischen Hochgefühlen und realistischen Erwartungen

Schauen wir uns den Chart von SFC Energy an, dann sieht man schon, dass hier ordentlich nach oben gerichtete Dynamik und Momentum herrscht. Die Aktie hat in den letzten Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen und erreichte zuletzt einen Kurs oberhalb der 25 Euro. Gerade dieser Bereich galt als hartnäckiger Widerstand. Jetzt liegt die Aktie sogar über der 28 Euro-Marke und ist in Reichweite des Verlaufshochs bei 29,44 Euro. Ein Niveau, das man zuletzt erst im Mai 2022 gesehen hat. Die technischen Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte und der Relative Stärke Index, zeigen klar, dass der Kaufdruck in den letzten Tagen enorm war. Doch hier sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein, denn nach solch heftigen Aufwärtsschüben sind Korrekturen nicht ungewöhnlich. Analysten rechnen aktuell damit, dass das Kursziel noch bis auf 31 Euro steigen könnte. Das wäre nochmals ein Zuwachs von knapp 10 Prozent - aber man darf nicht vergessen, dass solche starken Bewegungen auch ihre Schattenseiten haben. Wer in diese Aktie einsteigen will, sollte also ein Auge auf mögliche Rücksetzer haben. Die Charttechnik signalisiert, dass bei einer Konsolidierung das Fundament stabil ist, aber es gilt, realistisch zu bleiben: Nicht jeder Hype hält ewig.

Kaufen mit Vorsicht

Betrachten wir die Zahlen von SFC Energy, dann zeigt sich ein solides Bild. Das Unternehmen hat in den vergangenen Quartalen beeindruckende Ergebnisse erzielt, die seine starke Marktposition unterstreichen. Besonders die jüngste Hochstufung von Berenberg - die SFC Energy mit einem "Buy" und einem Kursziel von "nur" 25 Euro bewertet - gab sicherlich einen gewissen Auftrieb. Hinzu kommt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im Verteidigungssektor kontinuierlich ausbaut und in den USA strategisch expandiert. All das spricht für ein solides Fundament und langfristiges Wachstumspotenzial. Dennoch wurde das Kursziel von Berenberg bereits pulverisiert.

Zwar gibt es Grund zur Zuversicht, aber auch kurzfristig schwankende Märkte und hohe Volatilität sind zu bedenken. Unsere Idee daher: Wer auf langfristiges Potenzial setzt und an den fundamentalen Stärken festhält, der könnte SFC Energy kaufen - allerdings mit einem klaren Plan: Nur mit einem Einstiegsniveau nach einer Konsolidierung im Bereich 20-23 Euro und einer Portion Vorsicht, um kurzfristige Korrekturen auszunutzen. So kann man den Hype genießen, ohne in plötzliche Kursrücksetzer zu rutschen. Nach unten hin bei Schwäche gestaffelt zukaufen. Als Kursziel fungiert die Marke bei 31 Euro.

Insgesamt spricht unsere ausgewogene Kaufidee dafür, in SFC Energy langfristig zu investieren, allerdings nur mit einer guten Portion Risikomanagement.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

