Ist das ein Warnsignal für Tech-Investoren? Cathie Wood wirft tausende Meta-Aktien aus ihrem Depot. Droht jetzt ein großer Ausverkauf bei den "Magnificent Seven"?Cathie Wood hat zum ersten Mal seit einem Jahr Aktien von Meta Platforms verkauft. Die für ihre aggressiven Wetten auf disruptive Technologien bekannte Investorin hat sich von einem Teil ihrer Meta-Beteiligung getrennt - ein mögliches Warnsignal für die Technologiewerte der "Magnificent Seven". Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Ihr Ark Innovation ETF verkaufte 12.595 Meta-Aktien am 17. März und weitere 2.160 am darauffolgenden Dienstag, wie Daten von Ark Investment Management zeigen. Zum Jahresende …