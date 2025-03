Der Deutsche Unternehmerbrief

Das sieht man nicht alle Tage: Soeben gaben die Bundesstatistiker nach vorläufigen Berechnungen bekannt, dass die Zahl der Orders bei deutschen Verarbeitern im Januar genau so hoch war wie im Dezember bzw. im Januar 2024. Das Ergebnis lautet also jeweils 0,0 %. Freilich: Während die Auftragsbestände im Sonstigen Fahrzeugbau und im Maschinenbau das Resultat negaitv beeinflussten (mit -0,7 respektive -0,8 %), entwickelten sich die Bestände an Bestellungen in der Automobilindustrie (+1 %) und bei den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen (+1,4 %) positiv. Die Reichweite des Auftragsbestands legte im Januar auf 7,6 Monate zu, nach 7,5 Monaten im Dezember.Annerose WinklerPublikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!