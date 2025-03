In Erwartung eines "Ja" zum historischen Finanzpaket im Bundestag ist der Dax am Dienstag auf ein neues Allzeithoch geklettert. Die neue Bestmarke von 23.476 Punkten liegt allerdings nur einen Punkt über dem Rekordhoch vom 6. März. Im Vorfeld der Abstimmung hatten sich die Anleger optimistisch gezeigt, so dass der Index zwischenzeitlich knapp 1,4 Prozent im ...

