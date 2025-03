Jericho, N.Y., 19. März 2025 (ots/PRNewswire) -In einer zunehmend unsicheren und unbeständigen globalen Landschaft stehen Unternehmen, Regierungen und Investoren vor einer wachsenden Zahl von Herausforderungen, die sofortige Aufmerksamkeit und innovative Lösungen erfordern. Verdantix vergleicht in seinem Bericht Green Quadrant: Enterprise Risk Management Consulting Services (2025) 15 der bekanntesten Berater für Enterprise Risk Management (ERM) und zählt das globale Beratungsunternehmen J.S. Held aufgrund seiner Fähigkeiten und Dynamik zu den führenden Unternehmen.Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die auf der vertikalen Achse der Grafik des Green Quadrant dargestellt ist, bewertet die Breite und Tiefe seines Dienstleistungsansatzes, seine Unterscheidungsmerkmale gegenüber anderen Anbietern und seine nachgewiesene Erfahrung in sieben Bereichen, darunter:- Risikoberatung- Risikostrategie und Governance- Einhaltung von Vorschriften und ESG- Interne Kontrolle und Qualitätssicherung- Finanzielles Risiko- Operationelles Risiko und Widerstandsfähigkeit- Risikodaten und AnalytikDie Dynamikdimension der Analyse, die auf der horizontalen Achse der Grafik des grünen Quadranten dargestellt ist, vergleicht jedes Unternehmen anhand seiner Vision, Strategie und organisatorischen Ressourcen, seines Kundenstamms für ERM-Beratung und seiner Einnahmen aus der ERM-Beratung.Beobachtungen der Verdantix-Analysten"Durch die Kombination von maßgeschneidertem Risikomanagement, fortschrittlicher Technologie und einem kundenorientierten Ansatz befähigt J.S. Held Organisationen, Nachhaltigkeitsziele und operative Exzellenz so effizient wie möglich zu erreichen und gleichzeitig Sicherheits-, Finanz- und andere Risikoaspekte zu berücksichtigen.""Dank seiner umfassenden globalen Präsenz kann J.S. Held lokales Fachwissen bereitstellen und gleichzeitig internationale Best Practices nutzen, um Kunden unabhängig von ihrem geografischen Standort effektiv zu unterstützen.""Die Fachkräfte des Unternehmens verfügen über Erfahrung in verschiedenen Sektoren, wie Energie, Fertigung, Technologie und Finanzdienstleistungen, und fördern ein Umfeld des Wissensaustauschs, der Zusammenarbeit und der Problemlösung."Die multidisziplinären Experten von J.S. Held klären über Geschäftsrisiken auf und informieren über diese. Sie teilen ihre Erkenntnisse und Perspektiven mit Kollegen auf Branchenkonferenzen, mit Journalisten und Nachrichtenagenturen sowie mit Regierungen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieses Engagement für Vordenkerrolle und Wissensaustausch erstreckt sich auch auf die Veröffentlichung des 2025 J.S. Held Global Risk Report im Januar, der fünf miteinander verbundene Themen untersucht, die Organisationen bei der Steuerung von Risiken und Chancen im kommenden Jahr berücksichtigen müssen, darunter Nachhaltigkeitsinvestitionen und Gegenwind, Herausforderungen in der globalen Lieferkette, Intensivierung von Krypto- und digitalen Vermögenswerten, künstliche Intelligenz, Daten und digitale Regulierungsmaßnahmen sowie die Komplexität der Cybersicherheit.John Peiserich, Esq., Executive Vice President, bemerkt: "Das fundierte Verständnis unserer Experten für die externen Faktoren im Zusammenhang mit Geschäftsrisiken, die CEOs, CFOs, COOs, CLOs und Vorstände nachts wachhalten, bildet die Grundlage für die im Global Risk Report 2025 zusammengestellten Erkenntnisse und hilft Kunden, Risiken zu bewältigen und sich im kommenden Jahr ergebende Chancen zu nutzen.""Wie im Verdantix-Bericht dargelegt, bietet die Tiefe und Breite der Arbeit von J.S. Held auf dem Versicherungsmarkt seit 1974 eine solide Grundlage in den Bereichen Risikobewertung, Datenanalyse, globales Bewusstsein, Einhaltung von Vorschriften, technologische Anpassungsfähigkeit und Risikominderung. Insgesamt sind die Experten des Unternehmens durch diese Fähigkeiten besser in der Lage, Geschäftsrisiken in verschiedenen Regionen, geopolitischen Landschaften, Compliance-Rahmenbedingungen und digitalen Fortschritten zu bewerten", bemerkt J.S. Held President und Chief Operating Officer, Lee Spirer.Greg Esslinger, Executive Vice President, fügt hinzu: "Der Verdantix-Bericht unterstreicht unseren multidisziplinären Ansatz bei der Kundenbetreuung, ein Markenzeichen des Wertversprechens von J.S. Held zur Unterstützung von Unternehmen und ihren Beratern bei der Steuerung von Unternehmensrisiken und der Umsetzung von Strategien." Der Bericht zeigt tiefgreifende technische Kompetenzen in Kombination mit einem wissenschaftlichen Ansatz für das Finanzrisikomanagement, der auf Fachwissen in den Bereichen Business Intelligence, Klima und Energie, Cyber und Digital, ESG und Nachhaltigkeit sowie Management von materiellen und immateriellen Vermögenswerten basiert."In einer Welt, in der Ungewissheit die einzige Konstante ist, braucht man etwas Solides, an das man sich halten kann", bemerkte der Chief Executive Officer. von J.S: Held, Jonathon Held. "Unser Name ist unser Versprechen", fügt er hinzu. "Unsere Rolle als strategischer Berater ist ein Sinnbild für dieses Versprechen. Selbst angesichts der größten Risiken für das Unternehmen haben die Kunden das Fachwissen und die Anleitung, um selbstbewusst zu handeln.""Die agilen, kollaborativen und kreativen kundenorientierten Teams von J.S. Held bieten unseren Kunden auf der ganzen Welt lösungsorientierte Beratung, unabhängig vom Umfang oder der Komplexität eines Projekts. Die Anerkennung von J.S. Held durch Verdantix spiegelt die Rolle des vertrauenswürdigen Beraters wider, die wir uns in den letzten 50 Jahren erarbeitet haben", so Lee Spirer.Die Stärke von J.S. Held bei der strategischen Beratung basiert auf fünf Jahrzehnten Erfahrung in den anspruchsvollsten Foren - staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Gerichten - und erstreckt sich auf mehr als 150 Branchensegmente.Wenn Sie mehr über den Ansatz von J.S. Held zum Risikomanagement in Unternehmen erfahren und mit einem speziell zusammengestellten Expertenteam in Kontakt treten möchten, senden Sie eine E-Mail an RiskAdvisory@jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 70 % der Top-20-Versicherungsunternehmen von Forbes (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) und 65 % der Fortune-100-Unternehmen.J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held und verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden von PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S, Held, Mitglied bei FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten.Medienkontakt:Kristi L. Stathis, J.S. Held, +1 786 833 4864, Kristi.Stathis@JSHeld.com, JSHeld.comFinden Sie Ihren Experten.®Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2643648/Verdantix_Green_Quadrant_Enterprise_Risk_Management_Consulting_Services__2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/js-held-zahlt-zu-den-weltweit-fuhrenden-unternehmen-im-bereich-risikomanagement-302405188.htmlOriginal-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163310/5993782